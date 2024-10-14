İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi poliklinik bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın kısa sürede kontrol altına aldı. Bazı hastalar tahliye edilirken, gün içinde yapılması beklenen ameliyatların ertelendiği bildirildi.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hastanenin bodrum katındaki elektrik panosunda kabloların yandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 19 Mayıs Bulvarı'nın hastaneye giriş yönünü trafiğe kapattı.
İtfaiye ekipleri de yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Bazı hastalar tahliye edilirken, gün içinde yapılması beklenen ameliyatların ertelendiği bildirildi.
Binadan tahliye edilen hasta yakını Murat Özgüneş, hastanenin cerrahi bölümünde bekledikleri sırada yangın çıktığını söyledi.