Esenyurt'ta koku alarmı: Kimyasal madde taşıyan tank devrildi vatandaşlar paniğe kapıldı

Olay Esenyurt, Osmangazi Mahallesinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3143 Sokak’ta ki fabrikada kimyasal madde dolu bir tank henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

İHA

KOKUDAN RAHATSIZ OLAN VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNDU

Tankın devrilmesi ile çevreye yoğun bir kimyasal koku yayıldı. Kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, özel kıyafetli AFAD ekipleri ile itfaiye ekipleri fabrika içine girerek kimyasal madde ölçümü yaptı.

İHA

Kokudan etkilenen bir itfaiye eri olay yerinde bekleyen ambulansta ayakta tedavi edildi. Sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde hazırda bekledi.

REKLAM

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

FOTOĞRAF 7 İstanbul’un Maltepe ve Kartal ilçelerinde akşam saatlerinde meydana gelen yoğun koku vatandaşları tedirgin etti. Kokunun artması üzerine ihbarlar artarken İGDAŞ’dan konuya ilişkin açıklama geldi. Sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşların şikayetlerini cevaplayan İGDAŞ, kokunun doğalgaz kaynaklarından kaynaklı bir koku olmadığını belirtti. Kartal bölgesinde koku hisseden Merve Yılmaz, “Pendik, Kartal bölgesinde akşam saatlerinde koku aldık. Bize doğalgaz kokusu gibi geldi. Kokunun kaynağının tam ne olduğunu bilmiyoruz” diye konuştu. Tedirgin eden kokunun ‘deprem habercisi’ olabileceği iddiaları sonrası Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından açıklama yaptı. \"ORGANİK MADDE BİRİKİMİ VE KİRLİLİK VAR\"<br>Marmara Denizi'ndeki kirliliğe dikkat çeken Görür Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:<br><br>Kimi medya da bugünkü koku meselesini sordu. Tabii ki nedenlerini incelemeden söylenen şey kesin olmaz.<br><br>Ancak ben bu kokunun depremle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Kokunun çıktığı kıyı alanlarının sığ derinliklerinde zengin mavi-yeşil alg, müsilaj ve eşlik eden çok miktarda organik madde birikimi ve kirlilik var.<br><br>Bu birikim özellikle aeorobik ve anaeorobik organizmalar tarafından fiziko-kimyasal ayrışmaya uğratılmakta ve sonuç olarak oşinografik etkenlere de bağlı olarak gaz ve koku çıkışına neden olmakta olduğunu düşünüyorum.\" Şu ana kadar kokunun nedeni belirlenemezken, kokunun tespitine ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi. İstanbul'da koku alarmı İstanbul Anadolu Yakası'nın birçok noktasında akşam saatlerinde yoğun koku yayılmaya başladı. Kokunun kaynağı bilinmezken vatandaşlar büyük korku yaşadı. Uzmanlar kötü kokunun kaynağını araştırıyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 32 İstanbul ​Tuzla'da bulunan İçmeler Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir kimyasal koku paniğe yol açtı. Koku ile ilgili olarak itfaiye, polis, AKOM ve belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar koku sebebi ile sokağa dökülmüş durumda. İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere, ilçe genelinde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşlar, ilgili kurumlara ihbarda bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine mahalleye gelen AKOM, İGDAŞ, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerince inceleme başlatıldı. Ekipler kanalizasyon hattına atılmış bir atık olabilme ihtimali üzerinde duruyor.​ Bazı cihazlarla rögarlarda ve değişik noktalarda gaz ölçümü yapan itfaiye ekiplerinin incelemeleri devam ediyor. Mahalle sakinlerinden İsmet İlhanlı, koku nedeniyle evini terk etmek zorunda kaldığını anlatarak şunları söyledi: 'Biz gaz diye şikayette bulunduk. İGDAŞ'tan geldiler, rögorlardan çıkan koku diye. Evimi terk etmek zorunda kaldım. Sabah 05.00'ten beri bu koku var. Zannedersem rögora bir şey atmışlar diye düşünüyorum Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor. Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor. Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor. Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor. Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor. Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor. Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor. Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor. Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor. Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor. Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor. Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor. Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor. Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor. Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor. Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor. Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor. Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor. Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor. Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor. Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor. Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor. Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor. Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor. Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor. Tuzla'da kimyasal koku paniği: Sokağa döküldüler İstanbul Tuzla'da, Devlet Hastanesi civarında kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun kimyasal koku paniğe yol açtı. Vatandaşlar ağır koku nedeniyle sokağa döküldü. Öte yandan Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu koku nedeniyle boşaltıldı. Öğrencilerin rahatsızlık hissetmesi üzerine okul yönetiminin öğrencileri evlerine gönderdiği öğrenildi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



