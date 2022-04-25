Esenyurt’ta site görevlisi polis memurunu dövdü

İstanbul’un Esenyurt ilçesi İncirtepe Mahallesi’ndeki bir sitenin kullanılmayan kapısını kullanan Yıldız Eren ile sitenin güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı.

Güvenlik görevlisi, kızının bisiklet tamiri için kapıyı kullanan anneye hakaret edip, bağırıp çağırdı.

Polis eşini aradı

Yaşadığı şok sonrası polis eşini arayan Yıldız Eren, durumu anlattı.

Bunun üzerine polis Yasin Eren de site yönetimini arayınca tartışma başladı.

“Seni mermi manyağı yaparım”

Telefonda süren tartışmanın ardından iftardan sonra site yöneticisi Murat M., konuşmak için Yasin Eren’i aşağıya çağırdı. Yanında yaklaşık 10 kişilik grupla Eren’in yanına gelen Murat M., iddiaya göre “Polisliğine güvenme, adam ol seni mermi manyağı yaparım.” diyerek tehditte bulundu.

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Duydukları karşısında sinirlenen polis memuru Yasin Eren ile grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Grup, polis memurunu önce dövdü sonra da araca yaslayıp silahını aldı. Kendisini ormanlık bir alana götürmek isteyen gruptan kaçan polis memuru, meslektaşlarına haber verdi. Yaşanan olay ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri Murat M., Muhammet M., Abdullah M., Kaan G., Volkan S., Mehmet Salih A.'yı gözaltına alındı. Polis memuru Yasin Eren ise darp raporu almak için hastaneye götürüldü.