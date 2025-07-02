Esenyurt'ta yıkımı yapılan bina bir anda çöktü

Olay bugün saat 15.00 sıralarında Esenyurt İnönü Mahallesi 374 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı alınarak boşaltılan 4 katlı binanın yıkımına başlandı. İş makinesi binayı yıkmak için çalıştığı sırada, bina bir ana yola doğru çöktü.

Olay esnasında yoldan kimsenin geçmemesi büyük bir faciayı önlendi. Şans eseri yaralanan olmadı. Çökme anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Çöken bina da havadan görüntülendi.