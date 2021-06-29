Gündem Eşine kurşun yağdıran koca duruşmada Eşim benim kıymetlimdir dedi
İSTANBUL

Eşine kurşun yağdıran koca duruşmada 'Eşim benim kıymetlimdir' dedi

Zeytinburnu'nda boşanmak isteyen eşi Nurtaç Canan'a (49) silahla 5 el ateş ederek yaraladığı gerekçesiyle 39 yıla kadar hapsi istemiyle yargılanan Ragıp Canan (46) duruşmada eşine seslenerek "Sayın eşime en derin sevgilerimi sunuyorum. Hata benim, bütün suç benim. Biliyorum, eşimin kalbi kırıldı. Benim gayem eşimi sadece korkutmaktı. Öldürme niyetim yoktu. Pişmanım. Eşim benim kıymetlimdir, başımın tacıdır" dedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi. Öte yandan olay günü Nurtaç Canan'ın kendi kanıyla yere 'Beni Ragıp vurdu, kurtuldum' yazmıştı.

Haber Merkezi DHA
Eşine kurşun yağdıran koca duruşmada Eşim benim kıymetlimdir dedi
Ragıp Canan (46) 39 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.


Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ragıp Canan SEGBİS ile katıldı. Müşteki Nurtaç Canan ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmadaki savunmasında 23 yıllık eşine seslenen sanık Ragıp Canan, "Sayın eşime en derin sevgilerimi sunuyorum. Hata benim, bütün suç benim. Biliyorum onun bana kalbi kırılmış, ona hak da veriyorum. Benim gayem eşimi sadece korkutmaktı. İş yerimize ait pos cihazını almakla tehdit ettiği ve benden habersiz bilet aldığı için bir anlık öfkeyle bunu yaptım. Zaten eşimin bacağında kanı görünce hemen oğlumu aradım. Ambulans ve oğlum eve girebilsin diye kapıyı açık bıraktım" dedi.

"ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU"

Sanık Canan, "Öldürme niyetim yoktu. Eşim şikayetinden vazgeçsede geçmesede ben onu seviyorum ve saygı duyuyorum. Biz düşman değiliz. Kolay mı birbirimize bir ömür vermişiz. Ortak bir fidanımız var. Eşim benim kıymetlimdir. Bir anlık aptallıktı. Ben eşimi çok seviyorum. Bilerek, isteyerek yapmadım. Ben eşime kendimi affettirmek, gönlünü almak istiyorum. Bunun için de sizden yardım istiyorum. Eşini çok seven biri olarak pişmanım diyorum. Benim pişmanlığım sonsuz ve vicdan azabına dönüşen bir pişmanlıktır. Eşim benim başımın tacı. Ben de çok mağdurum. Hepimiz bir tarafa düştük. Esnafım ve iş yerim kapalı. 13 aydır içerideyim. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.


SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Cumhuriyet savcısı, Adli Tıp Kurumu’nun mağdur hakkında hazırlayacağı raporun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede 4 Haziran 2020’de Nurtaç Canan’ın eşinden boşanmak istediği, valizini hazırlarken Ragıp Canan’ın bu duruma sinirlendiği belirtildi. İddianamede Ragıp Canan’ın müştekinin evden çıkmasını engellediği ve silahıyla eşine 5 el ateş ederken "Öleceksin, gebereceksin" dediği aktarıldı. Canan'ın , kadını yaralı halde bırakarak evi terk ettiği anlatılan iddianamede müştekinin de yerde yaralı yatarken kanıyla "Annem, babam hakkınızı helal edin, üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu, kurtuldum" yazdığı kaydedildi. İddianamede Ragıp Canan’ın "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silahla tehdit" suçlarından toplamda 19 yıldan 39 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

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