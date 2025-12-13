Yeni Şafak
Eşini darbeden koca tutuklandı

16:5613/12/2025, Cumartesi
DHA
Gözaltına alınan S.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Gözaltına alınan S.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Tunceli’de, erkek şüpheli S.K., eşini darbettiği gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, iddiaya göre, evli çift arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.


Tartışmanın büyümesi üzerine S.K. adlı erkek, eşini darbetti. Kadının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alınan kadın, darp raporu alıp S.K.'den şikayetçi oldu.


Gözaltına alınan S.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



