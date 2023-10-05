Eski AK Parti Milletvekili Tahir Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden eski AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, mesajında, "Değerli arkadaşımız, 23. ve 26. Dönem AK Parti Elazığ Milletvekilimiz Tahir Öztürk'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.