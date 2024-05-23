Eski belediye başkan yardımcısı evinin balkonundan düşerek öldü

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün, belediyenin borçlarının olduğu afişin önünde konuştuğu video sosyal medyada çokça paylaşım aldı. Geçtiğimiz günlerde 43 gazeteciyle birlikte Roma'ya tatile giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Öntürk, "Ne Roma'sı? Bizim İskenderun'a gidecek paramız yok!" ifadelerini kullandı. Belediyenin 7.5 milyar TL'lik toplam borcunun olduğunu hatırlatan Mehmet Öntürk, "Bunun 1.9 milyar lirası da seçime 35 gün kala yapılan borç." dedi.