Gündem Eski erkek arkadaşı tarafından kaçırılan genç kız KADES sayesinde kurtarıldı
KÜTAHYA

Eski erkek arkadaşı tarafından kaçırılan genç kız KADES sayesinde kurtarıldı

Kütahya'da E.Ü. (19) isimli genç kız, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı Ö.K. (20) tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldığı sırada, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yaptığı ihbar üzerine harekete geçen polis ekiplerince, kovalamaca sonucunda kurtarıldı. Ö.K. ise aracını bırakıp, yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalanarak, gözaltına alındı. Eski erkek arkadaşı tarafından burnu kırılan ve yüzünde yaralar oluşan genç kız ise hastanede tedaviye alındı.

Haber Merkezi DHA
Burnu kırılan genç kız tedaviye alındı.
Burnu kırılan genç kız tedaviye alındı.

Kütahya polisini harekete geçiren olay, Zafertepe Mahallesi İmam Gazali Caddesi Sosyal Bilimler Lisesi yakınlarında meydana geldi. Eski erkek arkadaşı Ö.K. tarafından zorla otomobile bindirilen E.Ü., İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen KADES butonuna basarak yardım istedi.

KADES’e düşen ihbarın ardından hızla harekete geçen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 06 DV 7771 plakalı araca ‘dur’ ihtarında bulundu. Polisin uyarısına aldırmayan ehliyetsiz sürücü Ö.K., polisten kaçmaya çalıştı.

DHA
Eski erkek arkadaşı Ö.K. tarafından zorla otomobile bindirilen E.Ü., İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen KADES butonuna basarak yardım istedi.

Kaçtığı sırada biri polis otosu olmak üzere 3 farklı araca çarparak hasar veren şüphelinin kullandığı araç, yaklaşık 12 kilometre süren kovalamaca sonucu Osmangazi Mahallesi’nde bir halı saha yakınında durduruldu. Aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan Ö.K., polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

DHA
Eski erkek arkadaşı tarafından burnu kırılan ve yüzünde yaralar oluşan genç kız hastanede tedaviye alındı.

Eski kız arkadaşının KADES’e bastığını fark eden şüphelinin darbetmesi sonucu burnu kırılan E.Ü. polis tarafından kurtarılarak, gelen ambulansla götürüldüğü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Soruşturma sürüyor.

Her şey rüyasını anlatmasıyla başladı: Kayınpederim duygusal davrandı
GÜNDEM
Her şey rüyasını anlatmasıyla başladı: Kayınpederim duygusal davrandı

Kadına şiddete son: 'Eski eşi tarafından öldürüldü' haberlerini bitirecek karar
GÜNDEM
Kadına şiddete son: 'Eski eşi tarafından öldürüldü' haberlerini bitirecek karar

'Telefonla çok oynuyorsun' deyip pompalı tüfekle vurdu
GÜNDEM
'Telefonla çok oynuyorsun' deyip pompalı tüfekle vurdu

Silah çekip 'Seni kimse kurtaramaz' diyen kocadan KADES kurtardı
GÜNDEM
Silah çekip 'Seni kimse kurtaramaz' diyen kocadan KADES kurtardı
Abone Ol Google News
Kritik eşiği aştık

Kritik eşiği aştık

Vali artan vakalar sonrası üstüne basa basa uyardı.
Babasındangizlice aldığı araçla kaza yaptı

Babasından
gizlice aldığı
araçla kaza yaptı

​Kaza yapan genç sinir krizi geçirdi, iki kişi yaralandı.
Gözaltına alındı

​Gergerlioğlu vekilliği düştüğü için Meclis'te eylem yapıyordu.

​Partisindeki taciz ve tecavüzlere gözlerini kapatıp İstanbul Sözleşmesi'ne sarıldı.

​41 milyon turuncu, 32 milyon kırmızı şehirlerde.

İstanbul tırmanışta

İstanbul tırmanışta

Bakan Koca, ​'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaştı.
Obama 15 Temmuz'da geç kaldı

Obama 15 Temmuz'da geç kaldı

​İlişkileri düzeltmek için Biden'ı gönderdi.
İsrail Filistinli <br>müezzini şehit etti

İsrail Filistinli
müezzini şehit etti

İşgal güçlerinin işlediği cinayet anını kameralar kaydetti.
PKK'nın tepesine <br>bomba yağdı

PKK'nın tepesine
bomba yağdı

​Kilis'e atılan roketin hesabı soruldu.
Sağlıkçılar aşılandı

Sağlıkçılar aşılandı

​Vakalar yüzde doksan azaldı.
Türkiye İstanbul Sözleşmesi’ni feshetti

Türkiye İstanbul Sözleşmesi’ni feshetti

​Eşcinselliği meşrulaştırdığı ve aileye zarar verdiği gerekçesiyle eleştiri konusuydu.
Merkez’e finansçı başkan

Merkez’e finansçı başkan

​Ağbal'ın yerine finans ve bankacılık konusunda deneyimli Prof. Kavcıoğlu atandı.
Ramazan'da ibadete açılacak

Ramazan'da ibadete açılacak

​Taksim Camii'nin yüzde doksan dokuzu tamam.
Avrupa’da kabul görmedi

Avrupa’da kabul görmedi

​İngiltere, sözleşmeyi imzalamasına rağmen onaylamadı.
Zirve takibi devam ediyor

Zirve takibi devam ediyor

​Trabzonspor sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü farklı geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.