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ŞANLIURFA

Eski eşi aracın ön koltuğunda ölü bulundu: Kendisini vurduğunu iddia etti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrol noktasından kaçan sürücünün kullandığı otomobil, jandarmanın takibi sonucu durduruldu. Sürücü Müslüm Abacıoğlu (36) gözaltına alınırken, otomobilin ön koltuğunda, boşandığı Özgül Zonturlu'nun (28) başından tabancayla vurulmuş cesedi bulundu. Arka koltukta oturan çiftin kızları Hiranur Abacıoğlu (6) ise korumaya alındı.

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Haber Merkezi DHA
Eski eşi aracın ön koltuğunda ölü bulundu: Kendisini vurduğunu iddia etti
Jandarmadan kaçtığı otomobilde eski eşi ölü bulundu, gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da oturan Müslüm Abacıoğlu ve yeniden bir araya gelmek istediği eski eşi Özgül Zonturlu, kızları Hiranur'u da yanlarına alarak 40 EL 126 plakalı otomobille gezmek için Diyarbakır'a gitti. Dönüş yolunda, otomobilde Abacıoğlu ve Zonturlu arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özgül Zonturlu, başından vuruldu.

Abacıoğlu'nun kullandığı otomobil, Diyarbakır çıkışında jandarmanın uygulama noktasında durdurulmak istendi. Ancak Müslüm Abacıoğlu ihtara uymadı. Bunun üzerine ekipler, otomobilin güzergahı üzerindeki Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı'nı bilgilendirdi. Ekipler, ilçe girişinde uygulama noktası oluşturdu.

DHA

HASTANE BAHÇESİNDE DURDURULDU

Otomobil, uygulama noktasına geldiğinde, ekipler sürücüye ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü yine ihtara uymadı. Ekiplerin peşine düştüğü sürücü, sanayi sitesine girip izini kaybettirmeye çalıştı. Siverek Devlet Hastanesi'nin bahçesine giren otomobil durdurularak sürücü Müslüm Abacıoğlu gözaltına alındı.

  • Ekipler, otomobilin ön koltuğundaki Özgül Zonturlu'nun tabancayla başından vurulduğu belirlendi. Hastanenin acil servisine götürülen Zonturlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Arka koltukta bulunan çiftin kızları Hiranur ise korumaya alındı.

Özgül Zonturlu'nun cansız bedeni, otopsi için morga konulurken, otomobilde yapılan aramada ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.

DHA

TARTIŞIRKEN KENDİSİNİ VURDUĞUNU İDDİA ETTİ

Müslüm Abacıoğlu’nun ifadesinde, Özgül Zonturlu ile barışıp yeniden bir araya gelmek için Diyarbakır'a gittiklerini, dönüş yolunda ise intihar ettiğini öne sürerek, "Dönüş yolunda aramızda tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özgül, otomobilde bulunan bana ait ruhsatsız tabancayı alarak kendisini vuracağını söyledi. Ben kendisine engel olamaya çalıştığım sırada yaşanan kargaşada bir anda tabanca ateş aldı ve Özgül kendini vurdu” dediği belirtildi.

Jandarmadaki işlemleri ardından Müslüm Abacıoğlu, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

PEDAGOG EŞLİĞİNDE HİRANUR’UN İFADESİ ALINDI

Pedagog eşliğinde alınan ifadesinde olay sırasında annesinin kendisini vurduğunu söylediği belirtilen çiftin çocukları Hiranur Abacıoğlu'nun ise yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

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