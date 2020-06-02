Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Ahmet Tekdal, bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Tekdal için bugün ikindi namazını müteakip Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Twitter hesabından Tekdal'ın vefatına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
- "Erbakan Hocamızın yol arkadaşı, vefanın, sadakatin en özel örneklerinden, Refah Partisi eski Genel Başkanı, kıymetli büyüğümüz Ahmet Tekdal Beyefendi'nin vefat haberini üzülerek öğrendim. Ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum."
Erdoğan'dan taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Tekdal'ın çocukları Baha, Ömer ve Ayşenur Tekdal'ın yanı sıra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhum Ahmet Tekdal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Darbe sonrası veto edilmeyen tek isimdi
12 Eylül 1980 darbesinin Milli Selamet Partisi kapatıldı ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın öncülüğündeki Milli Görüş hareketini savunan birçok siyasi isim siyasi yasaklı hale geldi.
3 yıl sonra partilerin yeniden kurulup faaliyet göstermesine izin verilmesi üzerine, Refah Partisi (RP) kuruldu ve Millî Güvenlik Konseyi tarafından tek veto edilmeyen Tekdal, partinin ilk genel başkanı oldu.