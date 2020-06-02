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POLİTİKA

Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti

Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin hocası Prof. Dr. Necmettin Erbakan'la bir ömür omuz omuza yürüyen kapatılan Refah Partisi'nin kurucu üyesi Ahmet Tekdal, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Tekdal, bugün ikindi namazının ardından Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Gölbaşı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekdal'ın ailesini arayarak başsağlığı diledi.

Haber Merkezi AA
Kapatılan Refah Partisi'nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal(sağda), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Tekdal, Refah Partisi (RP) tarafından 21 Ocak 1990'da Milli Görüşün 20. yılı toplantısına katılarak genel başkan Necmettin Erbakan ile partilileri selamladı. (Arşiv)
Kapatılan Refah Partisi'nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal(sağda), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Tekdal, Refah Partisi (RP) tarafından 21 Ocak 1990'da Milli Görüşün 20. yılı toplantısına katılarak genel başkan Necmettin Erbakan ile partilileri selamladı. (Arşiv)

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Ahmet Tekdal, bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Tekdal için bugün ikindi namazını müteakip Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Twitter hesabından Tekdal'ın vefatına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

  • "Erbakan Hocamızın yol arkadaşı, vefanın, sadakatin en özel örneklerinden, Refah Partisi eski Genel Başkanı, kıymetli büyüğümüz Ahmet Tekdal Beyefendi'nin vefat haberini üzülerek öğrendim. Ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum."

Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Tekdal'ın çocukları Baha, Ömer ve Ayşenur Tekdal'ın yanı sıra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhum Ahmet Tekdal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Darbe sonrası veto edilmeyen tek isimdi

12 Eylül 1980 darbesinin Milli Selamet Partisi kapatıldı ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın öncülüğündeki Milli Görüş hareketini savunan birçok siyasi isim siyasi yasaklı hale geldi.

3 yıl sonra partilerin yeniden kurulup faaliyet göstermesine izin verilmesi üzerine, Refah Partisi (RP) kuruldu ve Millî Güvenlik Konseyi tarafından tek veto edilmeyen Tekdal, partinin ilk genel başkanı oldu.

Bir ömür mücadele: Erbakan
OYNAT 02:36
Bir ömür mücadele: Erbakan
Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin hocası Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 8'inci yıl dönümünde dualarla anılıyor. 'Yaşanabilir bir Türkiye', 'Yeniden büyük Türkiye' ve 'Yeni bir dünya' idealleriyle Türk siyasetine yeni bir anlayış getiren Erbakan, siyasi hayatı boyunca Türkiye öncülüğünde adil bir dünyanın kurulacağına inanarak çalıştı.


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