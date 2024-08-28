‘Eski’mek istemiyor

Şarkıcı Teoman'ın Suriyeli sığınmacılar hakkında yaptığı açıklamaların yanı sıra Mustafa Kemal ile ilgili ifadeleriyle de gündem oldu. Teoman, "Türkiye Atatürk döneminde bu kadar güçsüz olmasaydı Atatürk 'Yurtta barış, cihanda barış' sözünü bu kadar vurgulamazdı" dedi. Teoman'ın sözlerini hazmedemeyen muhalifler ise şarkıcıyı sosyal medyada adeta linç etti.