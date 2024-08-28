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‘Eski’mek istemiyor

Mehmet Güney
04:00 - 28/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:30 - 28/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu.
Kemal Kılıçdaroğlu.

Kongreye hazırlanan ve CHP’nin genel başkanı olma hesapları yapan Kılıçdaroğlu'nun eski genel başkanların olduğu toplantılara katılmaması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı ve sosyal medya hesabında ‘eski’ yerine 7. CHP Genel Başkanı unvanını kullanması “liderlik iddiasının” bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu ile Özel, önümüzdeki günlerde baş başa görüşecek. Eski CHP liderinin yakın çevresi, Kılıçdaroğlu’un diğer isimlerden durumunun farklı olduğunu, uzun yıllar CHP’yi yönettiğine dikkat çekiyor.



#Siyaset
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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