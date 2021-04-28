Esnafı kapı kapı gezip ‘zimem defteri’ geleneğini sürdürüyor.

1 çocuk babası 54 yaşındaki İbrahim Kayaoğlu, her yıl Ramazan ayında mahalle mahalle bakkalları gezerek ihtiyaç sahibi olan ailelerin borçlarını ödeyerek Osmanlı geleneği "Zimem Defteri" geleneğini ’elçi’ olarak sürdürmeye çalışıyor.

Kayaoğlu, ülke genelinde bazı şehirlerde valilik ve belediyelerin devam ettirdiği Zimem geleneğini Elazığ’da yakınları, arkadaşları ve komşuların desteği ile gönüllü olarak yapıyor.

"BEN ELÇİYİM"

Daha önceki yıllarda kendisinden ricacı olan tanıdığı kişilerin talebi üzerine mahalle aralarındaki bakkallara giden Kayaoğlu, bu Ramazan ayında da borca alışveriş yapan ve ödeme durumu olmayan kişilerin borçlarını ödeyerek alan el ile veren elin bir birinden haberdar olmamasını ’elçi’ vasfıyla sağlayarak örnek oldu. Özellikle mahalle aralarındaki küçük esnafları gezdiğini belirten Kayaoğlu, Ramazan ayı sonuna kadar büyük bir meblağda borç kapatmayı planladıkları kaydetti.

Öte yandan, Kayaoğlu’nun başkanlığını yaptığı Fecir Eğitim ve Kültür Derneği bünyesindeki gönüllüler tarafından, 24 Ocak depreminde olduğu gibi Ramazan ayında da Elazığ’ı unutmayarak ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle gelemeyen Tebessüm Derneği’nin gönderdiği 200 gıda kolisinin hayır sahiplerine ulaştırdı.



KÜÇÜK ESNAFA UĞRUYORUZ

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Osmanlı geleneği olan ‘zimem defteri’ geleneği kapsamında bakkal bakkal dolaşarak borçları sildiklerini dile getiren İbrahim Kayaoğlu, “Bu yıl da yine Osmanlımızın ‘zimem defteri’ geleneği devam ettirmeye çalışıyoruz. Şuanda Aksaray Mahallesi’ndeki esnafları geziyoruz. Daha önceden tanıdığım esnaf ve kanaat önderleri ile birlikte veresiye defterlerini inceliyoruz. İncelemiş olduğumuz veresiye defterlerinde borçlarını ödeyemeyen vatandaşlarımızın, arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin borçlarını yatırıyoruz.” dedi.

BÜYÜK BİR DESTEK OLUYOR

Uzun zamandır borcunu ödeyemeyenlerin bu sayede destek aldığını aktaran bakkal Kerem Çeçer ise, “Mahallemizde bulunan takriben 19 kişinin borcu zimem defteri sayesinde ödendi. Böyle bir hayrın yapılması bu millet açısından daha güzel ve önemli bir durum yok. Allah aracı olan İbrahim Kayaoğlu ve ekibinden razı olsun. Borcu olanlardan birisi kalp krizi geçirdi ve uzun süre ödeyemez oldu. Bir başka birisi aynı şekilde uzun süredir ödeyemiyordu. İşte bu insanlara büyük bir destek oldu” diye konuştu.

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