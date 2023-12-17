Etil alkole yakın takip

Tarım ve Orman Bakanlığı, etil alkol üretimini ve satışını tamamen kontrol altına alıyor. Bu kapsamda tek platform üzerinden etil alkol satışı yapılabilecekken etil alkol ile sahte içki üretimi yapanların da önüne geçilecek. Bu sistemle birlikte üretim ve sağlıkta dezenfeksiyon amaçlı kullanılan etil alkolün kullanım amaçları faydalı alanlara aktarılacak.





CAN KAYIPLARINA SON

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’nın üzerinde çalıştığı Etil Alkol Takip Sistemi (EATS) ile sahte alkollü içki üretimi ve bundan kaynaklanan can kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yasa dışı alkollü içki üretimiyle mücadelede önemli bir adım olan ve 3 kademeden oluşan Etil Alkol Takip Sistemi ile üretim ve satışın yanı sıra dağıtımı da izlenecek. Teknolojik yöntemlerle kayıt altına alınacak etil alkol satışı ile ilgili olarak ürünün piyasa hareketlerinin takibine ve kontrolüne dair usul ve esaslar da hazırlanarak 2024 yılının ilk çeyreğinde devreye alınacak.





YAZILIM VE SİSTEMLER YERLİ

Etil alkol üretim miktarının üretim tesisinde tespiti amacıyla ruhsatlı etil alkol üretim tesislerindeki üretim hatlarına debimetre (akış ölçer) cihazları monte edildi ve bu cihazlardan elde edilen veriler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca geliştirilen Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi (U-ETDS) ile izlenecek. Bu sayede Türkiye’de üretilen etil alkol miktarı Bakanlık tarafından eş zamanlı olarak izlenmeye ve kayıt altına alınmaya başlanırken, projede kullanılan yazılımların tamamı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde yerli olarak geliştirildi.



