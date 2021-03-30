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ANKARA

Etimesgut'un kırmızı çizgisi yaya geçidi

İçişleri Bakanlığı'nın 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" sloganıyla başlattığı, trafikte yaya önceliği seferberliğine Etimesgut'ta katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Etimesgutun kırmızı çizgisi yaya geçidi
Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili ve Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel yaya geçidini boyadı.

Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili ve Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" diyerek İstasyon Caddesi üzerinde bulunan ışıksız yaya geçitlerindeki orta şeritleri kırmızıya boyadılar.

Kampanyaya öğrenciler de "Yayaya yol ver, sen dur yaşam durmasın, yaya geçidinden geçmek uygarlıktır' yazılı dövizlerle uygulamaya destek verdiler.

Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, yaya geçitlerindeki çizgilerin kırmızıya boyanması ile yaya önceliğine dikkat çekildiğini belirterek, hem sürücü hem de yayalardan kurallara uymalarını istedi. Sevgili Yaya geçitlerindeki "kırmızı çizgi" uygulaması ile birlikte trafik denetimlerinin artacağını da sözlerine ekledi.

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