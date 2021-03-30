Etimesgut'un kırmızı çizgisi yaya geçidi

Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili ve Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" diyerek İstasyon Caddesi üzerinde bulunan ışıksız yaya geçitlerindeki orta şeritleri kırmızıya boyadılar.

Kampanyaya öğrenciler de "Yayaya yol ver, sen dur yaşam durmasın, yaya geçidinden geçmek uygarlıktır' yazılı dövizlerle uygulamaya destek verdiler.

Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, yaya geçitlerindeki çizgilerin kırmızıya boyanması ile yaya önceliğine dikkat çekildiğini belirterek, hem sürücü hem de yayalardan kurallara uymalarını istedi. Sevgili Yaya geçitlerindeki "kırmızı çizgi" uygulaması ile birlikte trafik denetimlerinin artacağını da sözlerine ekledi.