Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Evin gizli bölmesinde saklanan iki kadın polis ekiplerince yakalandı Güzel yer yapmışsın kendine
KOCAELİ

Evin gizli bölmesinde saklanan iki kadın polis ekiplerince yakalandı: Güzel yer yapmışsın kendine

Kocaeli'de, haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi yakalanırken, iki kadın evin gizli bölmesinden çıktı. Polis dışarı çıkan kadına, "Güzel yer yapmışsın kendine" diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi DHA
Evin gizli bölmesinde saklanan iki kadın polis ekiplerince yakalandı: Güzel yer yapmışsın kendine
Kocaeli'de evin gizli bölmesinde saklanan 2 kadın, polisten kaçamadı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı gibi suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 12 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Haklarında arama kararı bulunan 19 kişi polis ekiplerince yakalandı.

DHA

Operasyonda en ilginç anlar ise İzmit’te bir eve yapılan baskın sırasında yaşandı. Sabahın erken saatlerinde yapılan baskında 2 kadını yakalamak için evde arama yapıldı. Bu sırada koltuk çekildiğinde gizli bölme fark edildi. Duvardaki, duvar kağıdı kaplı kapağın açılmasıyla içeride bulunan kadının çıkması istenildi.

DHA

Polis dışarı çıkan kadına, "Güzel yer yapmışsın kendine. İçeride başka kimse var mı? diye sorarken, kadın ise içeride kimse olmadığını belirtti. Polis içeri baktığında diğer kadının da orada olduğunu belirledi ve çıkmasını istedi. 2 kadın da gözaltına alındı.

Kayseri'de inşaat kazısı sırasında bulundu: Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı uzman ekip alanda çalışma yapacak
GÜNDEM
Kayseri'de inşaat kazısı sırasında bulundu: Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı uzman ekip alanda çalışma yapacak

Görüntüler büyük tepki çekmişti: Türk pasaportuna saygısızlık
GÜNDEM
Görüntüler büyük tepki çekmişti: Türk pasaportuna saygısızlık

Apartman girişinde eşini tabancayla başından vurdu
GÜNDEM
Apartman girişinde eşini tabancayla başından vurdu
Abone Ol Google News
Şarküteride dehşet

Şarküteride dehşet

​Genç kadın kocasının önünde öldürüldü.
Bu gurur hepimizin

Bu gurur hepimizin

​Bakan Karaismailoğlu'ndan İstanbul Havalimanı paylaşımı.
Savunma Sanayii Başkanı Demirden Yunanistana: Sahada gücün kimde olduğunu görürler

Beş bin 280 güvenlik gücü katılıyor.

​Bakan Soylu 'Katliam önlendi' diyerek açıklamıştı.

Saatler kala il çıkışında uzun araç kuyrukları oluştu.

Güzel yer<br>yapmışsın kendine

Güzel yer
yapmışsın kendine

​Evin gizli bölmesinde saklanan iki kadın polis ekiplerince yakalandı.
ABD yönetimine tarihi vesikalarla yanıt

ABD yönetimine tarihi vesikalarla yanıt

​Erzurum Belediye Başkanı Sekmen, sözde Ermeni 'soykırım'ı ile ilgili konuştu.

​Taksim Meydanı ve Gezi Parkı bariyerlerle kapatıldı.
Durdurulamıyor

Durdurulamıyor

​Dünya genelinde vaka sayısı 150 milyonu aştı.
Bizi ikna<br>etmeniz gerekiyor

Bizi ikna
etmeniz gerekiyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a S-400 cevabı.
Biden’a her alanda net cevap verilecek

Biden’a her alanda net cevap verilecek

​Soykırım iftirası AK Parti MKYK'da değerlendirildi.
Sınavlar 17 Mayıs sonrasında

Sınavlar 17 Mayıs sonrasında

​Ziya Selçuk tam kapanma ve eğitimi Yeni Şafak'a değerlendirdi.
Bu son<br>kapanma olsun

Bu son
kapanma olsun

​Kurallara uyulması halinde vakalarda ciddi düşüş öngörülüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.