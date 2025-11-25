Yeni Şafak
Evinden 6. yüzyıla ait tarihi eser çıktı

10:4325/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
IHA
Ele geçirilen tarihi eser.
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; bir kişinin evinden VI. yüzyıla ait kapı sovesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda M.S.’nin ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda VI. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen 1 adet arsitravi (kapı sovesi) ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

