Evinden 6. yüzyıla ait tarihi eser çıktı

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda M.S.’nin ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda VI. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen 1 adet arsitravi (kapı sovesi) ele geçirildi.