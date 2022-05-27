Gündem Evinin önünde oynayan küçük Mustafaya köpekler saldırdı
BİNGÖL

Evinin önünde oynayan küçük Mustafa'ya köpekler saldırdı

Oturdukları sitenin dışına çıkan Mustafa Yalçın, 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çevredeki bir kişi, sopayla müdahale ederek köpekleri uzaklaştırırken Yalçın kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Evinin önünde oynayan küçük Mustafaya köpekler saldırdı
Evinini önünde oynayan küçük Mustafa'ya köpekler saldırdı.

Bingöl'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Mustafa Yalçın, yaralandı.


Olay, dün akşam saatlerinde İnalı Mahallesi Okul Sokak'ta meydana geldi. Oturdukları sitenin dışına çıkan Mustafa Yalçın, 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çevredeki bir kişi, sopayla müdahale ederek köpekleri uzaklaştırdı.

4 KÖPEK ISIRDI

Kalçasından ve bacaklarından ısırılan Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Yalçın'a kuduz aşısı yapıldı. Olaydan sonra mahalleye giden belediye ekipleri sokak köpeklerini bulamadı.
Hastanedeki tedavisi süren Mustafa Yalçın, "Site dışına gidiyordum, köpek sesleri üzerine koşmaya başladım. Sonra da yanıma gelip ısırdılar beni. 4 köpek saldırdı. Bir tane abi beni sopayla kurtardı" dedi.


'NİYE BİR ÇARE BULUNMUYOR?'


Küçük Mustafa’nın babası Nedim Yalçın, olay sırasında il dışında olduğunu ifade ederek, "4 köpek çocuğuma saldırıyor. Ondan sonra bir vatandaş görüyor, sopa alıp köpekleri kovalıyor. Neredeyse çocuğu parçalayacaklar. Ağabeylerim arabayla acile getiriyorlar. Burada doktorlar, 'erken getirmeseydiniz kan kaybından giderdi' diyor. Bu benim çocuğum değil, sizin de çocuğunuz olabilirdi. Bir hamile abla olabilirdi. Biz mahallemizde emniyetli bir şekilde dolaşamayacak mıyız?” diye konuştu.
Belediyenin başıboş hayvanlara sahip çıkması gerektiğini belirten Yalçın, “Benim hayvanlara karşı bir tepkim yok ama sahip çıkabilirler. Bir barınak yapsınlar, bir çözüm bulsunlar" ifadelerini kullandı.

Köpek sürüsü vatandaşlara kabusu yaşatıyor
GÜNDEM
Köpek sürüsü vatandaşlara kabusu yaşatıyor

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Ahmet ölümden döndü
GÜNDEM
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Ahmet ölümden döndü
iOS 16 için geri sayım

iOS 16 için geri sayım

​İphone'lara gelmesi beklenen 5 yenilik...
Adana kavruluyor

Adana kavruluyor

​Hava sıcaklığı 40 dereceye dayandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğluna bir milyon liralık manevi tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbe gecesi 15 dakika daha geç kalmış olsaydık...

Bursa'da toplanıyor: ​400 milyon TL gelir elde edilecek.

​Emekli maaşı kadar nafaka ödüyor.

16 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da 15 dakika daha kalsaydık bu kardeşiniz burada yoktu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da 15 dakika daha kalsaydık bu kardeşiniz burada yoktu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuştu. Erdoğan "15 Temmuz'da daveti yaptık. 15 dakika daha kalmış olsaydık bu kardeşiniz belki burada yoktu. Orada telefonla yaptığımız anonsla 10 binler Atatürk Havalimanı'na geldi. Bay Kemal ise FETÖ'nün oradaki düzenlemesi ile tankların arasından kaçarak Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti" ifadelerini kullandı.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin dördüncü ünitesinde beton dökme çalışması başladı
Gündem

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin dördüncü ünitesinde beton dökme çalışması başladı

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) dördüncü ünitesinde, türbin bölümü binasının temel plakasının beton dökme işleminin başladığı bildirildi. Akkuyu Nükleer AŞ'nin yazılı açıklamasına göre, beton dökme işlemi öncesinde tabanın oluşturulması, su yalıtımının kurulumu ve temel levhanın güçlendirilmesi çalışmaları yapıldı.
Dayakçı öğretmen bu kez babaya saldırdı: Öğrenci ve ailesine üç ay süreyle koruma kararı
Gündem

Dayakçı öğretmen bu kez babaya saldırdı: Öğrenci ve ailesine üç ay süreyle koruma kararı

Aksaray'da geçen yıl öğrencisi T.K.'yi dövdüğü gerekçesiyle bakanlık tarafından mesleğine son verilen Ali Rıza Y. ile öğrencinin babası Duran T. kavga etti. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, T.K. ile ailesi için Ali Rıza Y.’ye karşı 3 ay süreyle koruma tedbir kararı verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.