Evlatlarımıza yeni zaferler bırakacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tarihimize ‘zaferler ayı’ olarak geçen ağustosa girmek üzere olduğumuz şu günlerde, inşallah evlatlarımıza yeni zaferler miras bırakacağız” dedi. Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı görüntülü mesajında, bayramın Türk milleti ve tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini niyaz etti.

IRAK’TAN LİBYA’YA MÜCADELE

“Tarihimize zaferler ayı olarak geçen ağustos ayına girmek üzere olduğumuz şu günlerde, inşallah, evlatlarımıza yeni zaferler miras bırakacağız” ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti: “Irak ve Suriye’den Libya’ya uzanan geniş bir alanda süren mücadelemizi hem kendimiz hem bu ülkelerdeki dost ve kardeşlerimiz için zaferle neticelendirmekte kararlıyız.”

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı Kurban Bayramı mesajında, “Tarihimize zaferler ayı olarak geçen Ağustos ayına girmek üzere olduğumuz şu günlerde, inşallah evlatlarımıza yeni zaferler miras bırakacağız” dedi. BiP'te paylaş

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TEREDDÜT GÖSTERMEYECEĞİZ

“Doğu Akdeniz ve Ege’deki haklarımızı korumak için başlattığımız çalışmaları sonuna kadar devam ettireceğiz. Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakfiyesine uygun şekilde, yine bir cuma günü yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Camii örneğinde olduğu gibi, egemenlik haklarımızı kullanmakta tereddüt göstermeyeceğiz.”

KUTLU MÜCADELEYİ YÜRÜTECEĞİZ

“Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, hangi inanca, kökene, kültüre sahip olursa olsun, adaletsizliğe, haksızlığa, zulme uğrayan herkesin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteği bizimle olduğu müddetçe, son nefesimize kadar bu kutlu mücadeleyi yürüteceğiz. Rabb’imden, bu mübarek günler hürmetine, milletçe Sıratı Müstakim üzere işimizi kolaylaştırmasını, yüreğimizi ferahlatmasını, gayretimizi ve gücümüzü artırmasını niyaz ediyorum.”

En küçük şüphemiz yok

Sosyal koruma kalkanı altında yaklaşık 26,5 milyar liralık bir kaynağı, vatandaşların istifadesine karşılıksız olarak sunduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Bayramlarda verdiğimiz 1000’er liralık ikramiyelerine ek olarak, bu dönemde emeklilerimizin en düşük maaşını 1500 liraya çıkardık. İstihdamı korumak amacıyla pek çok destek programını hayata geçirdik. Kısa çalışma ödeneği yanında, işini kaybeden veya ücretsiz izne çıkartılan çalışanlarımıza yönelik nakdi destek ödemelerinin sürelerini uzattık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin imkanlarını, 83 milyon vatandaşımızın her birinin emrine sunarak, geleceğimize güvenle bakabilmemizi sağladık. Milletimizin, kendisine sunduğumuz imkanları, çalışkanlığıyla, gayretiyle, üretkenliğiyle, büyük ve güçlü Türkiye idealimize daha büyük katkılara dönüştüreceğinden en küçük bir şüphemiz yoktur.”

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Salgın öncesi ritme kavuştu

Bu sene Kurban Bayramı’nın, koronavirüs salgınından dolayı hac farizasının sınırlı bir şekilde yapılacak olması nedeniyle mahzun bir şekilde yaşanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah önümüzdeki yıl, yine milyonlarca Müslüman, Kabe-i Muazzama’yı ve mukaddes toprakları yeniden aşkla, coşkuyla, sevinçle dolduracaktır. Türkiye olarak, salgın dönemini, sağlık başta olmak üzere her alanda tüm dünyanın takdirini kazanan bir başarıyla yönettik. Normalleşme süreciyle birlikte, turizm dışındaki hemen tüm sektörlerde hayat, salgın öncesi dönem seviyesine yaklaşan bir ritme kavuştu” ifadelerini kullandı.