Evlatlarımızı dijital dünyada sahipsiz bırakamayız: Esenyurt'a dev eğitim kampüsü açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumda veba gibi yayılan dijital ve ekran bağımlılığının, gündemlerinin en üst sırasında olduğunu vurguladı: Paylaşım platformlarının daha sıkı denetlenmesi ve kullanımına yaş sınırı getirilmesi dahil çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz. Dijital mecraların kontrolsüz ikliminde evlatlarımızı sahipsiz bırakamayız. 2025 Aile Yılı'nda yeni tedbirleri devreye alacağız.
Türkiye’nin en büyük lise yerleşkesi olma özelliği taşıyan Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. Törende konuşan Erdoğan, açılışını yaptığı eğitim külliyesinin İstanbul, öğrenciler ve öğretmenler için hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. “Geleceğimizi emanet ettiğimiz, aydınlık yarınlarımızın güvencesi olan evlatlarımızın nitelikli ve çağın ötesinde eğitim almaları, ülkemizin istikbal ve istiklali açısından vazgeçilmezdir” diyen Erdoğan, geleceğe yön verecek genç kuşakların eğitiminin temel öncelikleri olduğunu vurguladı. Erdoğan, özetle şunları kaydetti:
SOSYAL MEDYAYA YENİ TEDBİRLER YOLDA
“İnternetin, sosyal medyanın, şiddet içerikli dizilerin ve ülke toplumuna yabancı popüler kültürün yaygınlaşmasıyla artış gösteren olumsuz hadiselerin üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Evlatlarımızı tütün, sigara, alkol, uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılık yapan her türlü kötü alışkanlığa karşı korumakta kararlıyız. Gençlerimizin hayatını karartan zehir tacirlerine nefes aldırmayacak, hepsinin tepelerine binecek, bu alçakların yakasına yapışacağız. Toplumda veba gibi yayılan dijital ve ekran bağımlılığı da gündemimizin en üst sırasındadır. Paylaşım platformlarının daha sıkı denetlenmesi ve kullanımına yaş sınırı getirilmesi dahil çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz. Dijital mecraların kontrolsüz, başıbozuk ve pek çok tehditle dolu ikliminde evlatlarımızı yalnız ve sahipsiz bırakamayız. Kim ne derse desin ‘özgürlük’ bahanesiyle körpe dimağların işgal ve iğdiş edilmesine seyirci kalmayacağız. 2025 Aile Yılı'nda dijital mecra oyun ve paylaşım platformları kaynaklı sorunlarla mücadelede de yeni tedbirleri devreye alacağız.”
BU YIL 1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATANACAK
“Eğitimde fırsat eşitliğini, yalnızca öğrenciler için değil, öğretmenler için de en temel ilke olarak benimsiyoruz. Engelli öğretmenlerin istihdamı noktasında tüm imkanları seferber ettik. Bugün burada bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. 2025 yılında 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız çok yakın zamanda duyuruya çıkacak ve başvuruları kabul edecek.”
8 lise bir arada
- Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi, eğitimden bilime, sanattan spora, kültürden teknolojiye tam tekmil eğitim ve öğrenim üssü. 68,5 dönüm arsa üzerinde inşa edilen eğitim külliyesinde 3 Anadolu lisesi, 1 fen lisesi, 2 mesleki teknik Anadolu lisesi ve atölyesi, 1 imam hatip lisesi ve 1 spor lisesi olmak üzere 8 okul var. Külliyede 345 derslik, 88 laboratuvar, 33 destek eğitim odası, 33 zümre odası, 11 iş sağlığı ve güvenliği odası ile 11 revir bulunuyor. Ayrıca 1000 kişi kapasiteli 2 konferans salonu, 500 kişilik kütüphane, 2 kapalı spor salonu, 8 basketbol ve 2 futbol sahası da var. Tüm bunların yanında külliyede bilim sanat merkezi bünyesinde 350 m2 oturum alanına ve uzay gözlem kulesine sahip Türkiye'nin en büyük planetaryumu da bulunuyor. Liseler, uygulama okulları ve bilim sanat merkezlerinin yer aldığı külliyede 473 öğretmen görev yapacak.