Evlatlarımızı dijital dünyada sahipsiz bırakamayız: Esenyurt'a dev eğitim kampüsü açıldı

Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi, eğitimden bilime, sanattan spora, kültürden teknolojiye tam tekmil eğitim ve öğrenim üssü. 68,5 dönüm arsa üzerinde inşa edilen eğitim külliyesinde 3 Anadolu lisesi, 1 fen lisesi, 2 mesleki teknik Anadolu lisesi ve atölyesi, 1 imam hatip lisesi ve 1 spor lisesi olmak üzere 8 okul var. Külliyede 345 derslik, 88 laboratuvar, 33 destek eğitim odası, 33 zümre odası, 11 iş sağlığı ve güvenliği odası ile 11 revir bulunuyor. Ayrıca 1000 kişi kapasiteli 2 konferans salonu, 500 kişilik kütüphane, 2 kapalı spor salonu, 8 basketbol ve 2 futbol sahası da var. Tüm bunların yanında külliyede bilim sanat merkezi bünyesinde 350 m2 oturum alanına ve uzay gözlem kulesine sahip Türkiye'nin en büyük planetaryumu da bulunuyor. Liseler, uygulama okulları ve bilim sanat merkezlerinin yer aldığı külliyede 473 öğretmen görev yapacak.