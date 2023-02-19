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Evleri hasarsız ama çadırdalar: Torunlarım yıkımları gördü

Adana’da depremde yıkılan 13 binanın yer aldığı Çukurova ilçesinde yaşayanlar evlerine dönmedi. Vatandaşlar “hasarsız” raporu verilse de evlerine girmeye cesaret edemiyor. Ailesiyle çadırda kalan aşçı Zeki Ökkü, “Torunlarım etraftaki yıkımı gördü. Evimizin hasarsız olduğu söylendi ancak bu aşamada asla gidemeyiz” dedi.

Hatice Saka
Hatice Saka
04:00 . 19/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Adana’da depremzedeler AFAD tarafından kurulan çadırlarda kalıyor.

Adana’da depremzedeler AFAD tarafından kurulan çadırlarda kalıyor.

Adana’da depremde 418 kişi hayatını kaybetti. Şu ana kadar 4 bin 178 bina incelendi. Bu yapıların 33'ünün yıkılması kararı alınırken, 235’i orta hasarlı, bin 342’si de az hasarlı

olduğu tespit edildi. Avrupa'nın en büyük altıncı bulvarı olarak bilinen Turgut Özal Bulvarı, kentin en görkemli yapılarının bulunduğu bölge en büyük zararı aldı. Gece gündüz hareketli olan bulvar ve caddeler günlerdir terk edilmiş durumda.

GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE YIKILDILAR

Adana'da depremde yıkılan 13 binanın yer aldığı Çukurova ilçesindeki mahallerdeki apartman sakinlerinin büyük çoğunluğu evlerine dönemiyor. Vatandaşlar "hasarsız" raporu

alan evlerine gitmeye cesaret edemiyor. Yani başlarında tuzla buz olan lüks binaları görüp, apartmanlara girmenin onlar için zor olduğunu söylüyorlar.

Çadırlarda kalan vatandaşlar evleri hasarlı olmamasına rağmen dönmek istemiyor.

TORUNLARIM EVDE UYUYAMAZ

Semt sakinleri evleri hasarsız olduğu tespit edilmesine rağmen duvarlarındaki çatlaklar sebebiyle ya da korktukları için evlerine dönmeyi istemiyor. . Onlardan biri de aşçı Zeki Ökkü. Cumhuriyet Parkına kurulan çadırlarda depremden bu yana kaldıklarını belirten Ökkü, “Eşim, kızım, damadım ve torunlarımla çadırda kalıyoruz. Torunları eve girmeyi kabul etmiyor. Etraftaki yıkımı gördüler, evimizin hasarsız olduğu söylendi. Ancak bu aşamada asla gidemeyiz. Bizim için de bu soğukta dışarda kalmak kolay değil ama mecburuz. Valilik, üniversitede gösterilen alanlara gitmemizi istiyor ama evimizden uzaklaşmak istemiyoruz. Yetkililerden bu semtlerdeki çadırları kaldırmamalarını istiyoruz. Zamana ihtiyacımız var." diye konuştu.


#Deprem
#Adana
#Turgut Özal Bulvarı
#Çadır
#AFAD
1 saat önce
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Evleri hasarsız ama çadırdalar: Torunlarım yıkımları gördü
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