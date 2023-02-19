Evleri hasarsız ama çadırdalar: Torunlarım yıkımları gördü

olduğu tespit edildi. Avrupa'nın en büyük altıncı bulvarı olarak bilinen Turgut Özal Bulvarı, kentin en görkemli yapılarının bulunduğu bölge en büyük zararı aldı. Gece gündüz hareketli olan bulvar ve caddeler günlerdir terk edilmiş durumda.

Semt sakinleri evleri hasarsız olduğu tespit edilmesine rağmen duvarlarındaki çatlaklar sebebiyle ya da korktukları için evlerine dönmeyi istemiyor. . Onlardan biri de aşçı Zeki Ökkü. Cumhuriyet Parkına kurulan çadırlarda depremden bu yana kaldıklarını belirten Ökkü, “Eşim, kızım, damadım ve torunlarımla çadırda kalıyoruz. Torunları eve girmeyi kabul etmiyor. Etraftaki yıkımı gördüler, evimizin hasarsız olduğu söylendi. Ancak bu aşamada asla gidemeyiz. Bizim için de bu soğukta dışarda kalmak kolay değil ama mecburuz. Valilik, üniversitede gösterilen alanlara gitmemizi istiyor ama evimizden uzaklaşmak istemiyoruz. Yetkililerden bu semtlerdeki çadırları kaldırmamalarını istiyoruz. Zamana ihtiyacımız var." diye konuştu.