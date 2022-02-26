Gündem Eyüpsultanda tarımda kalkınma için kollar sıvandı
İSTANBUL

Eyüpsultan'da tarımda kalkınma için kollar sıvandı

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Eyüpsultanda tarımda kalkınma için kollar sıvandı ​ ​
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken

Eyüpsultan Belediyesi, özellikle kırsal alanda tarımı kalkındırmak amacıyla “Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi” projesini hayata geçiriyor.

Türkiye’de bir ilk olacak proje ile İstanbul’daki tarım alanlarında katma değerin artırılması, teknoloji destekli kalkınmayı ve sürdürülebilirliği hedefleyen pilot çalışmalar yapılması ve Türkiye’nin Tarım 4.0 sürecine entegrasyonunu sağlayacak politika ve uygulamaların geliştirilmesi hedefleniyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi projesi için çalışmalara başladık. Ülkemize ve ilçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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