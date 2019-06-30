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İSTANBUL

Eyüpsultan'daki orman yangını söndürüldü

Hasdal'daki orman yangını söndürüldü

Eyüpsultan Hasdal Askeri Kışlası'nın yan tarafındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Haber Merkezi IHA
Hasdal'da yangın
Hasdal'da yangın

İstanbul Eyüpsultan Hasdal Askeri Kışlası'nın atış poligonu yanındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

  • Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri ile itfaiye görevlilerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Orman Harekat ve İtfaiye Komuta Merkezinden alınan bilgiye göre, ormanlık alanda çıkan yangın saat 12.35'te başladı. Yangına müdahale için Orman Müdürlüğü'nden 6 arazöz ve 1 dozer, İtfaiye Müdürlüğünden ise 16 araç, 52 personel ve 1 adet orman helikopteriyle yangına 12:45'te müdahale edildi. Ayrıca Balıkesir'den 1 adet orman helikopteri talebinde bulunuldu.

Orman Harekat Merkezi'nin talebi üzerine TEİAŞ ve BEDAŞ idarelerince bölgeden geçen yüksek ve alçak gerilim hatlarındaki enerji kesildi. Güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgeye 2 adet ambulans sevk edildi.

Yangına müdahale sonucu Fıstık Çamı ormanındaki yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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