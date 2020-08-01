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​F-16’lar Azerbaycan’da: Jetlerimiz böyle geldi

F-16’lar Azerbaycan’da: Jetlerimiz böyle geldi

Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin birlikte başlattığı geniş kapsamlı askeri tatbikatta yer alacak Türk F-16 uçakları Azerbaycan’a geldi. “TurAz Kartalı 2020”ye katılacak F-16’lar törenle karşılandı. Tatbikat, Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah’ta sürdürülecek ve 10 Ağustos’ta sona erecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk F-16 uçakları Azerbaycan’a geldi.
Türk F-16 uçakları Azerbaycan’a geldi.

Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatta yer alacak Türk F-16 uçakları Azerbaycan’a geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikatın hava unsurlarının yer alacağı kısım olan “TurAz Kartalı 2020”ye katılacak F-16’lar törenle karşılandı.

5 AĞUSTOS’A KADAR SÜRECEK

Törende, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı seslendirildi. TurAz Kartalı tatbikatı, Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah’ta sürdürülecek ve 10 Ağustos’ta sona erecek. Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan’da 5 Ağustos’a kadar devam edecek.

F-16’larımız Azerbaycan’da: Kardeş Azerbaycan’a güven, Ermenistan’a korku verilecek
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F-16’larımız Azerbaycan’da: Kardeş Azerbaycan’a güven, Ermenistan’a korku verilecek

MSB PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı, TurAz (Türkiye-Azerbaycan) Kartalı Tatbikatı için Azerbaycan’da bulunan Türk askerinin, Azerbaycan askeriyle bayramlaştığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “TurAz Kartalı Tatbikatı için Azerbaycan’da bulunan kahraman personelimiz, Kurban Bayramı dolayısıyla Azerbaycan ordusunun kahramanlarıyla bayramlaştı” denildi.

Gözler Ermenistan tarafında: Azerbaycan Ordusu'nun sınır hattındaki mevzileri görüntülendi
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Gözler Ermenistan tarafında: Azerbaycan Ordusu'nun sınır hattındaki mevzileri görüntülendi
Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sınır kenti Tovuz'a geçen hafta yaptığı saldırının ardından gözler bölgeye çevrildi. Azerbaycan Ordusunun Tovuz sınır hattındaki mevzileri görüntülendi. Sınır hattındaki Azerbaycan askerlerinin elleri tetikte, gözleri Ermenistan tarafında.


TÜRKİYE TÜM GÜCÜYLE YANINDA

Türk Hava Kuvvetleri, tatbikata katılmak üzere Azerbaycan’a 10’a yakın uçak gönderdi. Türk F-16’lar tatbikat süresince Azerbaycan semalarında gardaşlarına “güven”, düşmana korku salacak. Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri’nin müşterek tatbikatında, gece ve gündüz şartlarında harp senaryoları icra edilecek ve bir taarruz harekatın tüm safhaları denenecek.

Kardeş bayramlaşması

  • Tatbikat için Azerbaycan'da bulunan Türk askeri, Azerbaycan askeriyle bayramlaştı. Milli Savunma Bakanlığı, “Kahraman personelimiz, Kurban Bayramı dolayısıyla Azerbaycan ordusunun kahramanlarıyla bayramlaştı” dedi.

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