Fabrika bacası yeniden tütüyor

Gümüşhane’de 44 yıl önce bir öğretmenin girişimleriyle kurulan Gümüşsu Kuşburnu Fabrikası’nda üretim 7 yılın ardından yeniden başladı. Hiçbir katkı maddesi kullanılmadan üretilen ürünler ise piyasada yoğun ilgi görüyor.

Merkeze bağlı Tekke köyünde 1974 yılında merhum emekli öğretmen Kemal Saygınar tarafından köylerde 10 ayrı kooperatif kurulmasının ardından Dünya Bankası’ndan alınan krediyle temelleri atılan, merhum Vali Ayhan Çevik döneminde de zirveye ulaşan Gümüşsu Kuşburnu Fabrikası özelleştirmenin ardından 2011 yılında ekonomik sıkıntılar nedeniyle kapanmıştı.

Kapanmadan önce fabrikanın genel müdürü olan, şimdi de belediye şirketi bünyesinde fabrika müdürü olarak görev yapan Yüksel Demir, “İlk üretime başladığında çeşit çok fazlaydı. Ayvasından eriğine, elmasına tüm marmelat çeşitlerini yapıyordu. Zaman içerisinde piyasadaki karlılık oranına bakıldığında kuşburnu, kızılcık, böğürtlen ve alıçla devam etti” dedi.

BACA TEKRAR TÜTMEYE BAŞLADI

Fabrikanın kapandıktan 7 yıl sonra Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen tarafından icra kanalıyla geçtiği Halk Bankası’ndan satın alındığını ifade eden Demir, “Gümüşhane Belediyesi burayı satın aldı. 5-6 ay bakım onarımdan geçti. Teknolojimiz zaten yeniydi. Ufak tefek dokunuşlarla beraber fabrika tekrar üretim aşamasına geldi. Eylül ayı itibariyle de bacası tekrar tütmeye başladı” şeklinde konuştu.

Yüksel Demir

5 MİLYON DOLAR İHRACAT HEDEFİ

Fabrikada şuanda 30’a yakın personel istihdam edildiğini ve 27 Kasım itibariyle de Gümüşhane piyasasında her noktaya ürünleri ulaştırdıklarını dile getiren Demir, “Yeni teknolojilerle beraber ürün portföyünü geliştirmeyi ve daha fazla üreterek 5 milyon dolarlık bir ihracat yapmayı hedefliyoruz. Elimizi taşın altına koyduk. Şu anda tam kapasite üretim yapmaya devam ediyoruz. Umarım bir daha üretim kesintisi olmaz” ifadelerini kullandı.

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Ürünlerde her hangi bir katkı yok

Kuşburnu, kızılcık, böğürtlen ve alıç marmeladının yanında yakında karadut ve yaban mersini marmeladı da yapacaklarını, meyve suyunda kuşburnu, böğürtlen yaptıklarını, dut, üzüm, keçi boynuzu pekmezi işleyebildiklerini, ayrıca limonata ve 12 çeşit doğal çay üretim grupları da olduğunu ifade eden Demir, Gümüşsu ürünlerinin diğer ürünlerden en önemli farkının hiçbir ürününün içerisinde en ufak bir katkı maddesinin olmaması olduğunu belirtti.

3 bin ailenin geçinmesine katkı sağlıyor

Fabrikanın sadece çalışan 30 kişiye değil Gümüşhane’de 3 bin aileye katkı sağladığının altını çizen Demir şöyle devam etti; “Fabrikanın açılışı hammaddenin bittiği döneme denk gelmesine rağmen Gümüşhane’de bugüne kadar hiç para etmeyen 150 ton alıç alındı. 200 ton üzerinde de kuşburnu alımı yapıldı. Bugün bile halen köylerden üreticiler kuşburnu getiriyor. Şu anda sadece hammadde olarak yılda 5 bin 600 ton meyve işleme kapasitesine sahip fabrikamız. Günlük 30 ton üzerinde mamul üretimi yapıyoruz. Ufak dokunuşlarla bu kapasiteyi 2 katına çıkarma imkanına sahibiz.”