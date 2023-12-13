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Fabrikada korkunç olay: Kimyasal tankına düşen 3 işçiden 2'si hayatını kaybetti

Niğde'de gazoz fabrikasında kazan temizliği sırasında kimyasal madde bulunan tanka düşen 3 fabrika işçisinden 2'si, hayatını kaybetti. Diğer işçinin de durumunun ağır olduğu belirtildi. 

11:47 - 13/12/2023 Çarşamba
DHA
Fabrika'da kokrunç kaza
Fabrika'da kokrunç kaza

Niğde'de gazoz fabrikasında kazan temizliği sırasında kimyasal madde bulunan tanka düşen 3 fabrika işçisinden 2'si, hayatını kaybetti. Diğer işçinin de durumunun ağır olduğu belirtildi. 


Olay, sabah saatlerinde Niğde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir gazoz fabrikasında meydana geldi. Fabrikada kazan temizliği yapan Durmuş Cebenay, Ufuk Kılıçarslan ve Faruk Sert, içerisinde kimyasal madde bulunan tankın içine düştü.

Durumu fark eden arkadaşları, sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekiplerine haber verdi. Fabrikaya sevk edilen ekipler, işçileri düştükleri tanktan çıkardıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü.

Tedaviye alınan işçilerden Durmuş Cebenay ve Ufuk Kılıçarslan, kurtarılamadı. Faruk Sert'in ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Cenazeler, otopsi için morga kaldırıldı. Öte yandan Vali Cahit Çelik ile Belediye Başkanı Emrah Özdemir de fabrikaya giderek yetkililerden bilgi aldı.





#Niğde
#fabrika
#kaza
#kimyasal
29 dakika önce
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