Fatih Altaylı aşılama konusundaki yorumları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan özür diledi

Geçtiğimiz günlerde kendisine soru yönelten bir kadına "Yaratık benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma'' gibi hakaret dolu ifadelerle karşılık vermesiyle gündeme gelen HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Kovid-19 aşılama süreciyle ilgili yaptığı yorumlar için bugün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan özür diledi.

"18 yaşa inilmesi büyük başarı"

"Sağlık Bakanı Koca'dan özür diliyorum" başlıklı bir yazı kaleme alan Altaylı, aşılama konusunda 18 yaşa kadar inilmesinin büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

"Samimiyetle özür diliyorum"

Altaylı, yazısında şu ifadeleri kullandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan özür diliyorum. Samimiyetle. Aşılama konusunda çok ciddi bir mesafe katettik. 18 yaşa kadar indik. Bu önemli bir başarı.

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