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POLİTİKA

Fatih Altaylı aşılama konusundaki yorumları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan özür diledi

HaberTürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Kovid-19 aşılaması konusunda yaptığı yorumlar için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan özür diledi. Altaylı, bugünkü köşe yazısında "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan özür diliyorum. Samimiyetle. Aşılama konusunda çok ciddi bir mesafe katettik. 18 yaşa kadar indik. Bu önemli bir başarı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Altaylı aşılama konusundaki yorumları için Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan özür diledi
Fatih Altaylı

Geçtiğimiz günlerde kendisine soru yönelten bir kadına "Yaratık benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma'' gibi hakaret dolu ifadelerle karşılık vermesiyle gündeme gelen HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Kovid-19 aşılama süreciyle ilgili yaptığı yorumlar için bugün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan özür diledi.

"18 yaşa inilmesi büyük başarı"

"Sağlık Bakanı Koca'dan özür diliyorum" başlıklı bir yazı kaleme alan Altaylı, aşılama konusunda 18 yaşa kadar inilmesinin büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

"Samimiyetle özür diliyorum"

Altaylı, yazısında şu ifadeleri kullandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan özür diliyorum. Samimiyetle. Aşılama konusunda çok ciddi bir mesafe katettik. 18 yaşa kadar indik. Bu önemli bir başarı.

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Park etmenin yasak olduğu alana aracını çektirmek isteyen Fatih Altaylı'ya trafik polisi izin vermedi. Görevini yapan polisle bir süre tartışan Altaylı, kararından vazgeçmeyen polise hakaretler yağdırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


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