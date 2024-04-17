Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fetih rotası belirleniyor: Sona gelindi

"Şunu söylememiz kesinlikle mümkün değil, 'Yüzde 100 Fatih Sultan Mehmet bu yoldan geçti.' diyemiyoruz, diyemedik. Neden? Çünkü farklı alternatifler de mümkün ve izler kaybolmuş. Bir kısmı yok edilmiş, bir kısmı da yok olmuş. Aynı durum on binler için de geçerli. 'Yüzde 100 şu güzergahı kullanarak Karadeniz'e ulaştılar, kesinlikle burası.' dememiz bilimsel olarak mümkün değil. Zira on binlerin geçişinden sonra topoğrafya değişmiş, yine buluntular, kalıntılar varsa onlar da yok edilmiş. Fakat alternatifler de çok fazla değil. Alternatifler çalıştayda tartışılacak. Literatürü taradığımızda verilen bilgiler, coğrafya bilgilerinin örtüşmesi, bizim arazi çalışmalarında elde ettiğimiz bilgilerin örtüşmesi neticesinde en yüksek olasılıklı alternatifleri belirledik. Haritalandırdık, modellendirilip istifadeye sunulacak."