Fay hattına GPS cihazları kuruldu

TÜBİTAK'ın öncülüğünde afet bölgesinde araştırmalarını sürdüren bilim insanları, Doğu Anadolu fay hattının röntgenini çekiyor. Fayın detaylı analizi için Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi bölgeye 3 araştırma ekibi gönderdi. Ekipleri yöneten Prof. Dr. Semih Ergintav, fay üzerinde belirlenen noktalara GPS cihazları ve sabit istasyon kurduklarını ve amaçlarının bundan sonraki nesillere fay hareketliliği ile ilgili güçlü bir veri altyapısı sunabilmek olduğunu söyledi. Ergintav, "600 kilometre uzunluğundaki Doğu Anadolu fay hattı yılda 10 milimetre hareket ettiği için oldukça geniş zaman aralıklarında depremler üreten bir fay hattı. Bu fayı yer bilimi açısından anlamak için yer kabuğu içindeki aktivitesini ölçüyoruz" diye konuştu. Fay üzerinde yerleştirilen 20'ye yakın araştırma noktası olduğunu ifade eden Ergintav, fay üzerinde geniş aralıklarla yerleştirilen GPS yüzey ağı noktalarının yerin 18 ila 20 kilometre altından veri toplayacak kadar hassas olduğunu bildirdi. Ergintav, ''Bu ölçümler sayesinde depremin odak noktasından başlayarak fay üzerindeki tüm hareketlenmeleri ölçme şansına sahibiz'' dedi.