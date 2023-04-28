Festivaller ilçesi Sivrihisar’dan bir ilk daha

Nominal değeri 10 Türk Lirası olan Eskişehir Sivrihisar Saat Kulesi Hatıra Parası gümüş madeninden yapıldı. İki bin adet basılan madeni parayı satın almak isteyenler emagaza.darphane.gov.tr adresinden işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Sivrihisar sakinlerinden Fatma Şahan, “İlçemizin değeri olan Sivrihisar Saat Kulesi görselinin madeni para üzerinde yer alması gurur verici. Ben de torunlarıma hatıra olması için birkaç tane satın alacağım. Hem gümüş madeninden yapılmış olması hem de ilçemizi tanıtan bir para olması sebebiyle torunlarıma güzel bir hatıra olacağı düşüncesindeyim. Çalışmalarından dolayı Sivrihisar Belediye Başkanımız Hamid Yüzügüllü evladıma teşekkür ederim” dedi.