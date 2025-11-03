Yeni Şafak
Fethiye'de feci olay: Kayalıklara düşen Rus paraşütçü hayatını kaybetti

16:513/11/2025, Pazartesi
DHA
Rus turist Gribanov, uçuşun ardından belirlenemeyen nedenle kayalık alana düştü
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden atlayış yapan Rus paraşütçü Vıacheslav Gribanov (37), kayalıklara düşerek hayatını kaybetti.

Rus uyruklu paraşüt pilotu Vıacheslav Gribanov, saat 14.00 sıralarında, Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden single (tekli) atlayış yaptı. Gribanov, bir süre sonra kontrolünü kaybedip, ormandaki kayalık alana düştü. Diğer pilotlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Rus turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Gribanov'un cansız bedeni, incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.




#Muğla
#Fethiye
#Rus turist
