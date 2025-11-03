Fethiye'de feci olay: Kayalıklara düşen Rus paraşütçü hayatını kaybetti

Rus uyruklu paraşüt pilotu Vıacheslav Gribanov, saat 14.00 sıralarında, Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden single (tekli) atlayış yaptı. Gribanov, bir süre sonra kontrolünü kaybedip, ormandaki kayalık alana düştü. Diğer pilotlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Rus turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Gribanov'un cansız bedeni, incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.