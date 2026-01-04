Fethiye’de koyda göçmen baskını: 24'ü çocuk 58 kişi yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir koyda, 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çığlık Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.