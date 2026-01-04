Fethiye’de koyda göçmen baskını: 24'ü çocuk 58 kişi yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Çığlık Koyu’nda ihbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, kara üzerinde 24’ü çocuk 58 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çığlık Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından kara üzerinde 24'ü çocuk 58 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.