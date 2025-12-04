Yeni Şafak
Fethiye’de yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı

17:474/12/2025, Perşembe
IHA
Fethiye–Ortaca seferini yapan yolcu minibüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, Kaymakam Fatih Akkaya da kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, B.K. yönetimindeki 48 HO 2015 plakalı yolcu minibüsü, Fethiye–Ortaca seferi sırasında Yanıklar Mahallesi’ne geldiği sırada yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın ardından vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Minibüste bulunan sürücü ile 6 yolcu kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürüldü. Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, kaza alanında incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



#Fethiye
#kaza
#yolcu minibüsü
