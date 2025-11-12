Yeni Şafak
Muğla'da yolcu minibüsü şarampole devrildi: 15 yaralı

12/11/2025, Çarşamba
DHA
Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan 15 yaralı, ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, yolcu minibüsünün şarampole devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Menteşe'nin Devrant mevkisinde meydana geldi. Menteşe'den Köyceğiz ilçesine seyir halinde olan 48 HO 7529 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsü Engin Şaylan'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

