“Fetih 639 Bisiklet Turu” düzenlendi

Diyarbakır'ın İslam orduları tarafından fethedilmesinin 1382'inci yılı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi ile Yeşil Yıldız Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği Park75’ten başlayan bisiklet turu Hazreti Süleyman Camisi’nde tamamlandı.

Park75’te bisiklet turunu başlatan Karaloğlu, yaptığı açıklamada, gençlere fetih şuurunu, kentin medeniyetini, kardeşliğini, yardımlaşma ve birlikte yaşama kültürünü size emanet etmek istediklerini söyledi.

Anadolu kapılarının ilk defa İslam’a açıldığı toprakların Diyarbakır olduğunu belirten Karaloğlu, “2 gün sonra 29 Mayıs'ta İstanbul Fethini kutlayacağız. İstanbul'un Fethi de kıyamete kadar bu topraklarda Türk İslam varlığının devam edeceğinin en büyük işareti ve delilidir. İki fethimiz de mübarek olsun.” ifadelerini kullandı.

Karaloğlu, şöyle konuştu:

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“Buradan başlayacak ve fethin sembolü sahabe-i kiramdan şehit olan 27 sahabenin metfun bulunduğu Hz. Süleyman Camisi’ne kadar bir farkındalık turu olacak. Şehirde yaşayanlara özellikle gençlerimize şunu demek istiyorum; Gençlerimiz fetih şuurunu bu kentin kültürünü, medeniyetini, kardeşliğini, yardımlaşma ve birlikte yaşama kültürünü size emanet etmek istiyoruz. Bu ve benzeri etkinliklerle gençlerimizi işin paydaşı haline getirmek istiyoruz. Katılım gösteren bütün bisiklet severleri kutluyorum, tebrik ediyorum. Tekrar fethi mubinimiz mübarek olsun.”

Karaloğlu, konuşmasının ardından bisiklet turunun startını verdi.

Etkinliğe, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.