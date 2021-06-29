FETÖ elebaşının yeğeni hakkındaki iddianame kabul edildi

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianameye ilişkin incelemesini tamamladı. İddianameyi kabul eden mahkeme, ilk duruşmayı 24 Ağustos'ta görecek.

Sözde üst düzey sorumlularla ilişkili

FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı bulunan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmiş, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti.

Yeğen Gülen itirafçı olmuştu

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Gülen, savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtmiş, örgüt elebaşının yaşadığı Pensilvanya'daki kamp ve örgütsel yapılanmaya ilişkin itiraflarda bulunmuştu.

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GÜNDEM FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı