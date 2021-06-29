Gündem FETÖ elebaşının yeğeni hakkındaki iddianame kabul edildi
POLİTİKA

FETÖ elebaşının yeğeni hakkındaki iddianame kabul edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen hakkında "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi. Yeğen Gülen'in 22 yıl 6 aya kadar hapsi istenirken, ilk duruşma 24 Ağustos'ta görülecek.

Haber Merkezi AA
FETÖ elebaşının yeğeni hakkındaki iddianame kabul edildi
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianameye ilişkin incelemesini tamamladı. İddianameyi kabul eden mahkeme, ilk duruşmayı 24 Ağustos'ta görecek.

Sözde üst düzey sorumlularla ilişkili

FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı bulunan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmiş, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti.

Yeğen Gülen itirafçı olmuştu

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Gülen, savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtmiş, örgüt elebaşının yaşadığı Pensilvanya'daki kamp ve örgütsel yapılanmaya ilişkin itiraflarda bulunmuştu.

FETÖ üyesi Selahaddin Gülen MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi
GÜNDEM
FETÖ üyesi Selahaddin Gülen MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı
GÜNDEM
FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı

Selahaddin Gülen'in ifadesi: Amcam Fetullah Gülen FETÖ lideridir
GÜNDEM
Selahaddin Gülen'in ifadesi: Amcam Fetullah Gülen FETÖ lideridir
Abone Ol Google News
İstanbullular dikkat

İstanbullular dikkat

​Üç ilçede 16 saatlik su kesintisi yapılacak.
Dev çukurlar ölüm saçıyor

Dev çukurlar
ölüm saçıyor

​İstanbul'da dehşete düşüren görüntü.
Tık uğruna yaptığı pes dedirtti

​Otobüsün üstünde ölümüne yolculuk.

Nişantaşı'nda<br>Lüks<br>Sağlıkla Buluşuyor

Nişantaşı'nda
Lüks
Sağlıkla Buluşuyor

​Lüksün de tanımı artık değişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Dünya yıldızı <br>imzayı attı

Dünya yıldızı
imzayı attı

Trabzonspor yeni transferini basının karşısına çıkardı.

Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde sona yaklaşıldı.
Kabus geri döndü

Kabus geri döndü

Önlemler alınmazsa büyük bir tehlike bekliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.