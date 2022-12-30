FETÖ firarisi Can Dündar gri listede

Sakarya'da trafikte acı bilanço: 17 ölü, 1904 yaralı

Sakarya'da 2022 yılında polis ekiplerinin kontrollerinde 865 bin 116 araç kontrol edilirken, çeşitli sebeplerle bin 458 kişinin ehliyetine el konuldu. Kentte meydana gelen 3 bin 210 kazada ise bin 904 kişi yaralandı, 17 kişi hayatını kaybetti. Sakarya Valiliği, kent trafiğinde 2022 yılında meydana gelen olayların bilgilerini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sakarya polisi 2022 yılında 865 bin 116 aracı kontrol etti. Yapılan uygulamalarda gerekli nitelikleri sağlamayan 6 bin 410 araç trafikten men edilirken, çeşitli sebeplerle toplam bin 458 sürücünün ehliyetine el konuldu. Kentte ayrıca toplam 3 bin 210 trafik kazası geldi. Bu kazalardan bin 784'ü maddi hasarlı olarak kayıtlara geçerken, bin 426 kazada toplam bin 904 kişi yaralandı, 17 kişi ise hayatını kaybetti. Sakarya'da meydana gelen trafik kazaları, KGYS kameraları tarafından da görüntülendi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde bu kazalardan bazılarının görüntüleri 'Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notu ile paylaşıldı.