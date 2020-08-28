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ANTALYA

FETÖ haberleri: Bylock kullanıcısı FETÖ üyesi Antalya'da hücre evinde yakalandı

FETÖ şüphelisi saklandığı hücre evinde yakalandı

FETÖ'ye üye olma suçundan aranan ve Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen şüpheli Antalya’da saklandığı hücre evinde yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Muratpaşa ilçesinde bir hücre evine baskın yaptı. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Isparta Yalvaç ilçesinin kadınlar sorumlusu ve Kripto Haberleşme Programı Bylock kullanıcısı olan F.G. yakalandı.

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KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

  • F.G.’nin Isparta Yerel İlamat Masasınca “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu bildirildi.

F.G., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Antalya Cezaevine gönderildi.

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