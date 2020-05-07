FETÖ Özal’ı tehdit etti: Şimdi istersen uyu, bundan sonra kopacak kıyamet senin kıyametindir

İhanet şebekesi FETÖ’nün gen haritasını çıkaran Gerçek Hayat dergisi, özel sayısında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın hazırlattığı çarpıcı rapora da ver verdi. Dosyaya göre, teröristbaşı Fetullah Gülen’in faaliyetlerinden rahatsız olan Turgut Özal, 1991 yılında talimat vererek örgüt hakkında bir rapor hazırlattı. Raporda Gülen ve örgütün yapılanma biçimi tüm ayrıntılarıyla ortaya koyuldu. Yöneticileri, iç sorumluları ve örgütün Mossad ve Masonlarla irtibatı raporda tek tek zikredildi. Raporda, mason Gülen’in dışında 20 üst düzey yöneticinin isim listeleri verildi ve bu kişilerin 14’ünün mason olduğu belirtildi.

Teröristbaşı Fetullah Gülen

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Gerçek Hayat Dergisinin FETÖ'ya özel hazırladığı özel rapor

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MOON TARİKATI İLE İRTİBATLARI VAR

Gülen örgütü ile masonların ilişki ve ortak çalışma yöntemlerine de yer verilen şu ifadeler yer aldı: “Fetullah Gülen cemaatinin bu localarla (masonlar) yakın teması bilinmektedir. Amerikan gizli servisine ajan yetiştiren Moon tarikatı ile Gülen cemaati arasında gelişmiş bir ilişki var. Locaların Gülen cemaatinin içerisinde ve yönetim katında çok üyesi bulunmaktadır. Eğitim alanında locaların çalışmaları ayrı bir yer tutar. Zeki ve akıllı öğrenciler locaların ve cemaatin amaçları doğrultusunda kullanılır. Siyasetçi, büyük işadamı, sanayici, hukukçu, bürokrat devletin üst düzey yöneticileri özenle seçilerek desteklenmekte ve yurt dışı bağlantılarına yarayışlı kişiler haline getirilmektedir. Gülen cemaatinin siyasi ve ekonomik güç yapmak için siyonist örgütlenmelerden ekonomik destek sağlanmıştır.”

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NURCULUĞU İFSAD ETTİ

Belge 1

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Belge 2

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Belge 3

“CIA ile bağlantıları güçlenen Fetullah Gülen cemaati, İslami hareketlerin en önemli bir parçası haline gelmiştir. Sürecin bir parçası olarak gelişen ve kendilerine neo Nurcu hareket olarak tanımlayan cemaat, kendini gelişen durumlara göre uyarlayarak hedeflerine ulaşmaya çalışmaktadır. Said Nursi’nin fikirlerinin takipçisi olduğunu iddia eden Gülen, Nursi’nin görüşlerini kendi yorumlarını uyarlayarak bugünkü güce ulaşabilmiştir.”

“Gülen cemaatinin yükselişe geçtiği dönemle, ABD’nin dünya üzerinde etkinliğinin arttığı dönem uyumluluk göstermektedir. Gülen cemaati Reagan iktidarı döneminde Sovyetleri çözmek amacıyla yürütülen demokrasi projesinin bir sonucu olarak büyümeye başladı. 1970 yılında ABD güvenlik konseyinin belirlediği yeşil kuşak politikasının bir üst aşamaya geçilmiş halidir. Amaçları Amerikancı iktidarları ayakta tutmak, korumak kollamaktır.”

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Öğrenince tehdit etti

Gerçek Hayat’ta yer alan dosyaya göre, Özal’ın hazırlattığı rapor, terör örgütünde adeta deprem etkisi yarattı. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a sunulan FETÖ yapılanma ve FETÖ-Mason ilişkileri raporundan Gülen’in haberi oldu. Tedirgin olan teröristbaşı ilk olarak Sızıntı dergisinin 1991 Ağustos sayısında ‘Şaşkın Kaptan’ başlıklı bir yazı kaleme aldı. Teröristbaşı yazısında Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı şu cümlelerle tehdit etti: “Milletin yolunu kesen kanlı kabus sen çağdaşlık ve çağ atlama naralarıyla kendini avuta dur. Şimdi istersen uyu, bundan sonra kopacak kıyamet senin kıyametindir.” Bu tehditten sonra Korkut Özal, Vehbi Koç ve Aydın Bolak gibi isimlerden oluşan bir heyet İzmir’de Gülen’i ziyaret ederek yazı konusunda konuşurlar. Yalan söyleme konusunda mahir olan Gülen, “Özal’ı kast etmedim” diyerek yalan söyledi.

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Yolunu Gülek açtı

Kasım Gülek - Fetullah Gülen

Raporda Gülen ile CHP’nin mason Genel Sekreteri Kasım Gülek arasındaki yakın ilişkiye de dikkat çekildi: “Fetullah Gülen’in Kasım Gülek ile ilişkileri 1960 yıllarına dayanmaktadır. Fetullah Gülen’in CIA, Mossad ve Moon tarikatı bağlantılarını bilakis Kasım Gülek sağlamış ve birlikte birçok projeye imza atmışlardır.”

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