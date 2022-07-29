FETÖ'den 4 ayda bir görüşün talimatı

FETÖ’nün güncel yapılanma içerisinde görev alan örgüt üyelerine “Signal programı” üzerinden gönderdiği takip genelgesinin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Genelgede fiziki takibin dışında cep telefonu kullanımından kimlerle nasıl görüşeceklerine kadar örgüt üyelerinin deşifre olmamaları için yapması gerekenler tek tek anlatılmış. Genelgede polis ekiplerinin adli kaydı bulunmayan örgüt üyelerini takip ederek yeni yapılanmada görevli FETÖ’cülere ulaşabileceği belirtiliyor. Bu örgüt üyelerinin himmet toplama, FETÖ’cü ailelere maddi yardım ile firari ve gizli kalmış FETÖ’cülerle irtibat kurarken dikkatli olmaları gerektiği genelgeye ilk madde olarak konulmuş durumda.

SİNYAL TAKİBİNİ ÖNLEYİN

FETÖ’nün güncel yapılanmasında görevli olan FETÖ’cülerin, güncel yapılanma içinde olmayan örgüt üyelerinin kurduğu WhatsApp gruplarına katılmaması talimatının verildiği genelgede “Ayrıca telefonların temizliğine dikkat edilmeli. WhatsApp, SMS, Youtube arama motoru geçmişi, girilen siteler, klavye panosu her gün temizlenmeli ve WhatsApp durum paylaşımlarında örgütsel içerik olmamalı” denildi. Genelgede, polisin güncel yapıda olduğunu değerlendirip takip ettiği FETÖ’cülerin, normal hayatta kullandıkları GSM hattı takılı olan cep telefonlarını sinyal takibini önlemek için örgütsel toplantılara giderken yanlarına almaması gerektiği talimatı da verilmiş.

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GÜNDEM FETÖ’den takipten kaçış genelgesi!