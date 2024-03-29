|
Gündem

FETÖ'nün gaybubet evine operasyon: 4 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 'gaybubet' evlerinde saklanan ve haklarında yakalama kararı bulunan ihraç kaymakam ve Sayıştay denetçisinin de bulunduğu 4 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar işlemler için emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

13:47 - 29/03/2024 Cuma
Güncelleme: 13:48 - 29/03/2024 Cuma
Diğer
Kayseri'de FETÖ operasyonu
Kayseri'de FETÖ operasyonu
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 'gaybubet' evlerinde saklanan ve haklarında yakalama kararı bulunan ihraç kaymakam ve Sayıştay denetçisinin de bulunduğu 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Türkiye genelinde yapılan KISKAÇ-11 Operasyonu çerçevesinde Kayseri'de; 'gaybubet' adlı hücre evlerinde saklanan, haklarında yakalama kararı bulunup aralarında ihraç olmuş kaymakam ve Sayıştay denetçisinin de olduğu FETÖ mensubu 4 şüpheli, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri koordinesinde yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınanlar işlemler için emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.


#Gaybubet
#Kayseri
#operasyon
#FETÖ
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekli maaşları ne zaman yatacak 2024? SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı Nisan ayı maaş takvimi