FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturması: Emekli albaya 15 yıla kadar hapis istemi

"Şüphelinin mahrem abi denilen şahsa bağlılığı, bu şahsın denetimi altında bulunması, örgütün amaç ve stratejisi doğrultusunda gizli toplantılara katılması, 'Gel' dendiği zaman geldiği 'Git' dendiği zaman gittiği, mesleki tecrübesi ve askeri hiyerarşiyle bağdaşmayacağı açıktır. Askerlik görevi süresince en çok dikkat edeceği şey olan hiyerarşi bağlılığına aykırı olacak şekilde mahrem imam denilen şahsın kontrolü altında bulunması, ikrar içeren savunması, tanık beyanları, arama kayıtları bir arada değerlendirildiğinde üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmıştır."