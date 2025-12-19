FETÖ’nün sözde Ürgüp ilçe sorumlusu yakalandı

Edinilen bilgiye göre İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, hakkında ’FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt içerisinde sözde ’Ürgüp İlçe Sorumlusu’ olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen B.D. yakalandı. İşlemleri tamamlanan B.D. cezaevine teslim edildi.