FETÖ’nün sözde Ürgüp ilçe sorumlusu yakalandı

16:1419/12/2025, Cuma
IHA
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Şahsın, örgüt yapılanması içerisinde sözde “Ürgüp İlçe Sorumlusu” olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, hakkında ’FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt içerisinde sözde ’Ürgüp İlçe Sorumlusu’ olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen B.D. yakalandı. İşlemleri tamamlanan B.D. cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,
"Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir"
denildi.



