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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ’ye dev operasyon: Mahrem imam da var muvazzaf da

FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına yönelik İzmir ve İstanbul merkezli birçok ildeki operasyonda, aralarında muvazzaf, mahrem imam ve ihraç askerlerin de bulunduğu 118 şüpheliye yönelik baskınlar yapıldı. Ankara’da da hava kuvvetlerindeki ‘ankesör’ soruşturmasında 25 kişiden 18’i yakalandı. Şüphelilerin kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık aramayla haberleştiği tespit edildi.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Fetullahçı Terör Örgütü’nün TSK’daki kripto yapılanmasına yönelik İstanbul ve İzmir’de düğmeye basıldı. İki dev operasyon kapsamında aralarında muvazzaf astsubay, mahrem imam, ihraç askerlerin de bulunduğu 116 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Günün ilk operasyonu dün sabah saatlerinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan geldi. FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, mahrem imamlar tarafından ankesör/ büfe telefonları ile arandıkları tespit edilen tamamı astsubay 37’si aktif görevde olan toplam 54 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı. Soruşturma kapsamında İzmir merkezli 40 ilde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

41’İ GÖZALTINA ALINDI

Tamamı astsubay olan şüphelilerin, 24’ünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 13’ünün Jandarma Genel Komutanlığı, 10’unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 7’sinin de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na mensup olduğu ifade edildi. Yapılan operasyonda şu ana kadar 30 aktif çalışan ve 11’i ihraç olduğu öğrenilen 44 şüpheli gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 54 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı
GÜNDEM
İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 54 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

DENİZ KUVVETLERİ’NE OPERASYON

Günün bir diğer operasyon haberi ise İstanbul’dan geldi. FETÖ’nün TSK’daki Deniz Kuvvetleri yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde 62 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında örgüt içi haberleşme amacıyla “örgüt imamı” tarafından ankesörveya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf ve ihraç askerler ile sözde sivil mahrem imamların da bulunduğu öğrenildi.

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ANKESÖR DARBESİ

Fotoğraf: Arşiv
  • Ankara’da ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik “ankesör” soruşturmasında gözaltı kararı verilen 25 kişiden 18’i yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, FETÖ’nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 21’i ihraç, 25 eski astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonlarla şüphelilerden 18’i gözaltına alındı. Operasyonlarda, zanlıların, astsubay okulu sınavına örgüte ait evlerde hazırlandıkları, sınavı kazandıktan sonra astsubay okulunda mahrem imamlarca örgütsel faaliyetler için tekrar talimat aldıkları belirlendi.

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