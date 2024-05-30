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FETÖ'ye yönelik 17 ilde 'KISKAÇ-18' operasyonları: 90 şüpheli yakalandı

17 ilde son 4 gün içinde FETÖ'ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-18” operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; örgütün sözde “emniyet mahrem yapılanması, adliye mahrem yapılanması ve güncel yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edildi.

08:11 - 30/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:07 - 30/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
FETÖ'ye yönelik Kıskaç operasyonlarına ilişkin görüntüler
FETÖ'ye yönelik Kıskaç operasyonlarına ilişkin görüntüler

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Bitlis, Denizli, Edirne, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Malatya, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da FETÖ'ye yönelik “Kıskaç-18” operasyonları düzenlendi.



4 gün içerisinde 90 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda şüphelilerin; örgütün sözde “emniyet mahrem yapılanması, adliye mahrem yapılanması ve güncel yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ve teşhislerde adı geçen, örgütün “Gaybubet evi” olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.



Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.




#FETÖ
#KISKAÇ-18
#Operasyon
7 saat önce
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