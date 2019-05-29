Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem FETÖyü gördü devleti uyarmadı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ’yü gördü devleti uyarmadı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 3 farklı suçtan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun hakkında, iki ayrı dava açıldı. İddianamede üç dönem İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yapan Uzun’un FETÖ’yü bilmesine rağmen devleti uyarmadığı yer aldı.

Osman Özgan Yeni Şafak
İstihbarat Daire eski Başkanı Sabri Uzun
İstihbarat Daire eski Başkanı Sabri Uzun

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı yapan Sabri Uzun hakkında iki ayrı dava açıldı. 23 Nisan’da “Cumhurbaşkanı’na hakaret, örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek, terör örgütü propagandası yapmak” suçundan gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Uzun hakkında iddianame hazırlandı.

ÖRGÜTÜN İÇİNE POLİS YERLEŞTİRMİŞ

Terör suçlarını soruşturma bürosunca hazırlanan iddianamede, şüpheli Sabri Uzun’un, 1998 yılında faaliyetlerini deşifre etmek için FETÖ içerisine dosyada tanık olarak yer alan Hulusi Cemil Altınlı isimli polisi yerleştirdiği belirtildi.

Tanık Altınlı’nın da FETÖ’nün Batman yapılanmasına ilişkin Sabri Uzun’a bilgi verdiği aktarıldı. Altınlı, ifadesinde bu durumu, “Kahvehanede görüştüğümüz Sabri Uzun’a cemaatin içerisine sızdığımı, güven sağladığımı anlattım. Kendisi de alnımdan öperek ‘Koçum benim, başaracağını biliyordum ‘dedi. Ben cemaat ile ilgili konuları düzenli olarak çeşitli bahanelerle Ankara’ya gidip Sabri Uzun’a aktarıyordum. O da bana, bu konuları telefonda görüşmememi, yazılı herhangi bir ifade vermememi, cemaat içerisinde kendimi gizleyerek kalmamı söylüyordu” ifadeleriyle anlattı.

2004 yılında FETÖ mensupları tarafından ihraç edildiğini, Sabri Uzun’un arkasında durmadığını ileri süren Altınlı, “Ancak cemaat içerisinde elde ederek verdiğim bilgiler doğrultusunda 2015 yılında kendisi ‘İN’ isimli kitabını yazdı” dedi.

FETÖ’YÜ TESPİT ETMEDİ

FETÖ içerisine sızan Altınlı’nın, Sabri Uzun’a bilgi verdiğine dikkat çekilen iddianamede, “Bir polis memurunun dahi örgütün tehlikeli olduğunu tespit etmesine rağmen üç dönem İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yapan şüphelinin Fetullah Gülen örgütünün devlet ve millet için oluşturacağı tehlikeyi yetki ve görevi bakımından tespit etmesi gerekmesine rağmen tespit etmediği” kaydedildi.

REKLAM
  • Darbecilerle aynı mesaj
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan açılan davada Sabri Uzun’un 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi. İddianamede, Uzun’un, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarının eleştiri amacı taşımadığı gibi düşünce ve ifade özgürlüğü olarak da görülemeyeceği belirtilerek, “Şüphelinin ifadeleri, FETÖ mensuplarınca planlandığı bilinen ve kısaca yargı darbesi olarak adlandırılan 17-25 Aralık sürecinde kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik kullanılan ifadelerle aynı” denildi.

Bağış oyunu Avrupa’da
GÜNDEM
Bağış oyunu Avrupa’da
Komando pençesi

Komando pençesi

TSK, Irak kuzeyinde PKK'ya yönelik dev bir operasyon başlattı.
Bağdat’ın haberi var

Bağdat’ın haberi var

Operasyon, Bağdat ve Erbil ile eşgüdüm içerisinde icra ediliyor.
TSK harekete geçti

TSK harekete geçti

Kışladaki Sedat Peker görüntüsüne soruşturma.
CHP 'pençe'ye<br>sessiz kaldı

CHP 'pençe'ye
sessiz kaldı

​Son yılların en önemli askeri operasyonuyla ilgili tek kelime etmediler.
Mesainin ağırlık merkezi İstanbul

Mesainin ağırlık merkezi İstanbul

Bayramdan sonra ilçe mitingleri başlayacak.
Bağış oyunu Avrupa’da

Bağış oyunu Avrupa’da

İmamoğlu için PKK ile FETÖ el ele çalışıyor.
MGK'nın <br>gündemi S-400

MGK'nın
gündemi S-400

Yarınki toplantıda kritik konular ele alınacak.

Cehenneme kadar yolunuz var

Cehenneme kadar yolunuz var

Abbas'tan Bahreyn'deki ihanet çalıştayına tepki.

Hafter'e silah <br>İsrail'den gidiyor

Hafter'e silah
İsrail'den gidiyor

İsrail silahlarını BAE'nin uçakları taşıyor.

Köşk'te kritik toplantı

Köşk'te kritik toplantı

Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü.
Topbaş'ı ziyaret etti

Topbaş'ı ziyaret etti

Yıldırım: Devralacağımız bayrağı yukarılara çıkararak taşıyacağız.
Pedofili<br>kitabına gözaltı

Pedofili
kitabına gözaltı

Pedofili içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarına gözaltı.
YSK çelişkisi bitmiyor

YSK çelişkisi bitmiyor

​CHP'nin adayı, kendini yalanlamaya devam ediyor.
Ziyaret ettiği<br>esnafla tartıştı

Ziyaret ettiği
esnafla tartıştı

CHP adayının gergin hali ve çalışana karşı tutumu tepki çekti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.