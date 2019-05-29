FETÖ’yü gördü devleti uyarmadı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı yapan Sabri Uzun hakkında iki ayrı dava açıldı. 23 Nisan’da “Cumhurbaşkanı’na hakaret, örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek, terör örgütü propagandası yapmak” suçundan gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Uzun hakkında iddianame hazırlandı.

ÖRGÜTÜN İÇİNE POLİS YERLEŞTİRMİŞ

Terör suçlarını soruşturma bürosunca hazırlanan iddianamede, şüpheli Sabri Uzun’un, 1998 yılında faaliyetlerini deşifre etmek için FETÖ içerisine dosyada tanık olarak yer alan Hulusi Cemil Altınlı isimli polisi yerleştirdiği belirtildi.

Tanık Altınlı’nın da FETÖ’nün Batman yapılanmasına ilişkin Sabri Uzun’a bilgi verdiği aktarıldı. Altınlı, ifadesinde bu durumu, “Kahvehanede görüştüğümüz Sabri Uzun’a cemaatin içerisine sızdığımı, güven sağladığımı anlattım. Kendisi de alnımdan öperek ‘Koçum benim, başaracağını biliyordum ‘dedi. Ben cemaat ile ilgili konuları düzenli olarak çeşitli bahanelerle Ankara’ya gidip Sabri Uzun’a aktarıyordum. O da bana, bu konuları telefonda görüşmememi, yazılı herhangi bir ifade vermememi, cemaat içerisinde kendimi gizleyerek kalmamı söylüyordu” ifadeleriyle anlattı.

2004 yılında FETÖ mensupları tarafından ihraç edildiğini, Sabri Uzun’un arkasında durmadığını ileri süren Altınlı, “Ancak cemaat içerisinde elde ederek verdiğim bilgiler doğrultusunda 2015 yılında kendisi ‘İN’ isimli kitabını yazdı” dedi.

FETÖ’YÜ TESPİT ETMEDİ

FETÖ içerisine sızan Altınlı’nın, Sabri Uzun’a bilgi verdiğine dikkat çekilen iddianamede, “Bir polis memurunun dahi örgütün tehlikeli olduğunu tespit etmesine rağmen üç dönem İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yapan şüphelinin Fetullah Gülen örgütünün devlet ve millet için oluşturacağı tehlikeyi yetki ve görevi bakımından tespit etmesi gerekmesine rağmen tespit etmediği” kaydedildi.

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Darbecilerle aynı mesaj

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan açılan davada Sabri Uzun’un 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi. İddianamede, Uzun’un, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarının eleştiri amacı taşımadığı gibi düşünce ve ifade özgürlüğü olarak da görülemeyeceği belirtilerek, “Şüphelinin ifadeleri, FETÖ mensuplarınca planlandığı bilinen ve kısaca yargı darbesi olarak adlandırılan 17-25 Aralık sürecinde kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik kullanılan ifadelerle aynı” denildi.