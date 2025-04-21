Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Fidan Gül’ün ev aramasında FETÖ'cülerde bulunan F serisi dolarlar çıktı

Fidan Gül’ün ev aramasında FETÖ'cülerde bulunan F serisi dolarlar çıktı

09:2121/04/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül.
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül.

Beykoz Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün evinde "F serisi" dolarlar bulundu.

Beykoz
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

  • Soruşturma kapsamında "ihalelere fesat karıştırma" suçundan tutuklanan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün evinde yapılan aramada "F serisi" dolara rastlandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramada, TL ve euro'nun yanı sıra 29 bin 678 dolar bulundu.



Gülen'i ziyaretlerde veriliyor


FETÖ Paralel Devlet Yapılanması (PDY) kapsamında tutuklanan zanlıların geçmişte anlattıklarına göre; "F serisi" 1 dolarlar Fethullah Gülen'i ABD'de ziyaret eden kişilere veriliyor, bunlar da Türkiye'deki "müdür", "örgüt sorumluları" ve "öğrenci" olarak tabir edilen askerlere dağıtılıyordu. Gülen'den gelen 1 dolarlık bu banknotların "bereket" ve "hatıra" olduğuna inanılıyordu.


Fidan Gül'ün evinde bulunan paraların içinde 4 adet "F serisi" 1 dolar tespit edildi. Bu tespitin davanın seyrini değiştirebileceği belirtildi.


#Beykoz
#FETÖ
#Paralel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Zirai dondan etkilenen çiftçiye destek ne kadar olacak, TARSİM sigortası olmayanlara ödeme ne zaman yapılacak? Bakan Yumaklı yanıtladı