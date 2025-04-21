Fidan Gül’ün ev aramasında FETÖ'cülerde bulunan F serisi dolarlar çıktı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramada, TL ve euro'nun yanı sıra 29 bin 678 dolar bulundu.

FETÖ Paralel Devlet Yapılanması (PDY) kapsamında tutuklanan zanlıların geçmişte anlattıklarına göre; "F serisi" 1 dolarlar Fethullah Gülen'i ABD'de ziyaret eden kişilere veriliyor, bunlar da Türkiye'deki "müdür", "örgüt sorumluları" ve "öğrenci" olarak tabir edilen askerlere dağıtılıyordu. Gülen'den gelen 1 dolarlık bu banknotların "bereket" ve "hatıra" olduğuna inanılıyordu.