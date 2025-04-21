Fidan Gül’ün ev aramasında FETÖ'cülerde bulunan F serisi dolarlar çıktı

Beykoz Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün evinde "F serisi" dolarlar bulundu.
- Soruşturma kapsamında "ihalelere fesat karıştırma" suçundan tutuklanan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün evinde yapılan aramada "F serisi" dolara rastlandı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramada, TL ve euro'nun yanı sıra 29 bin 678 dolar bulundu.
Gülen'i ziyaretlerde veriliyor
FETÖ Paralel Devlet Yapılanması (PDY) kapsamında tutuklanan zanlıların geçmişte anlattıklarına göre; "F serisi" 1 dolarlar Fethullah Gülen'i ABD'de ziyaret eden kişilere veriliyor, bunlar da Türkiye'deki "müdür", "örgüt sorumluları" ve "öğrenci" olarak tabir edilen askerlere dağıtılıyordu. Gülen'den gelen 1 dolarlık bu banknotların "bereket" ve "hatıra" olduğuna inanılıyordu.
Fidan Gül'ün evinde bulunan paraların içinde 4 adet "F serisi" 1 dolar tespit edildi. Bu tespitin davanın seyrini değiştirebileceği belirtildi.