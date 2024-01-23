|
Gündem

Fidan’dan BM maratonu

Birleşmiş Milletler’de (BM) dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşen Filistin konulu toplantıya katılmak üzere New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir dizi ikili görüşmede bulunacak.

Canberk Doğan
04:00 - 23/01/2024 Salı
Güncelleme: 03:57 - 23/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Hakan Fidan.
Hakan Fidan.

Toplantıda Gazze’deki katliamın son bulması için konuşma yapması da beklenen Bakan Fidan’ın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Avusturyalı mevkidaşı Alexander Schallenberg, Lübnanlı mevkidaşı Bouhabib, Fransız mevkidaşı Séjourné, Cezayirli mevkidaşı Attaf ve Norveçli mevkidaşı Eide ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Görüşmelerde bölgesel ve ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze’deki son durum ve tansiyonun bir an önce düşürülmesi ele alınacak.



#Hakan Fidan
#Diplomasi
#Birleşmiş Milletler
6 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Torba yasa maddeleri A'dan Z'ye sıralandı! 3600 ek gösterge, Bağkur prim indirimi, taşerona kadro, 1800 günle emeklilik...