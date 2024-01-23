Fidan’dan BM maratonu

Toplantıda Gazze’deki katliamın son bulması için konuşma yapması da beklenen Bakan Fidan’ın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Avusturyalı mevkidaşı Alexander Schallenberg, Lübnanlı mevkidaşı Bouhabib, Fransız mevkidaşı Séjourné, Cezayirli mevkidaşı Attaf ve Norveçli mevkidaşı Eide ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Görüşmelerde bölgesel ve ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze’deki son durum ve tansiyonun bir an önce düşürülmesi ele alınacak.