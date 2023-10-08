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Finansman İBB’den

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul İl Başkanlığı’nı kendi desteklediği aday Özgür Çelik’in kazanması için belediyenin tüm imkanlarını seferber etti. İBB’ye ait bütün reklam panolarına Çelik’in afişleri asılırken, Harbiye Hilton’da delegeler için düzenlenen kokteylin tüm masrafları da belediyenin kasasından ödendi.

Haber Merkezi
04:00 . 8/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu.

Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu.

CHP İstanbul İl Kongresi’nde bugün Cemal Canpolat ile Özgür Çelik yarışacak. Adı genel merkezle anılan Cemal Canpolat ile değişimcilerin adayı Özgür Çelik, il başkanlığı için Haliç Kongre Merkezi’nde karşı karşıya gelecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kongreye müdahalesi son ana kadar devam etti. CHP İstanbul İl Başkanlığı’nı Özgür Çelik’in kazanması için tüm imkanlarını seferber eden Ekrem İmamoğlu, İBB yönetiminde olan bütün billboardlarda, reklam panolarında Özgür Çelik’in afişlerini astı.

VAATLERİNİ AÇIKLADI

Sadece Özgür Çelik’in reklamını yapmakla kalmayan İmamoğlu, Harbiye Hilton Otel’de Özgür Çelik’e verdirdiği kokteylin finansmanını sağlarken, Çelik’i kendisine ayrılan katta delegelerle buluşturdu. Delegeleri 6 Ekim günü Hilton Otel’in balo salonunda karşılayan Özgür Çelik, katılımcıları ikna etmek için vaatlerini açıkladı. Çelik, seçilmesi durumunda il teşkilatında gençlik ve kadın kollarına bütçe hakkı tanıyacaklarını ve İstanbul’daki partili seçmen sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

ÇANTADA KEKLİK DEĞİL

Ayrıca, farklı ilçelerde yaşayan vatandaşlara eşit hayat imkanı sunmak istediklerini ve sendikalar, sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ve diğer siyasi partilerle sürdürülebilir ilişkiler oluşturacaklarını ifade etti. Çelik, yerel seçimlerde İstanbul’u yeniden kazanacaklarını vurguladı. CHP kulislerine göre partide mevcut yönetimi destekleyenler, “Ortada çantada keklik bir seçim yok” yorumu yapıyor. Değişimciler, “Bu seçim tüm Türkiye’deki delegeleri etkileyecek” diyor.




#Siyaset
#CHP
#İBB
#Ekrem İmamoğlu
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