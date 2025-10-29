Yeni Şafak
Firari hükümlü çalıntı motosikletle yakalandı

23:2229/10/2025, Çarşamba
Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Bursa'da çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari çalıntı motosikletle yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 8 ayrı suçtan aranan ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, çalıntı motosikletle yakalandı.

İlçe merkezinde devriye görevinde bulunan Yunus ekipleri, şüphelendikleri bir motosikletliyi durdurmak istedi.

Ekiplerin dur ihtarına uymayan sürücü, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü M.G'nin (17) 8 ayrı suçtan arandığı ve firari olduğu tespit edildi.

Emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



